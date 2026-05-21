Salta suma un vuelo histórico a Río de Janeiro

Con cuatro rutas internacionales activas y la incorporación de una conexión directa con Rio de Janeiro a partir de diciembre, Salta refuerza su potencial turístico.
En el marco de un plan estratégico de conectividad, Salta consolidó una red de cuatro vuelos internacionales que la conectan de manera directa con los principales hubs y destinos de la región: Lima (a través de LATAM, con tres frecuencias semanales), Panamá (con Copa Airlines, tres frecuencias semanales) y Asunción (operado por Paranair, con dos frecuencias semanales). A este consolidado mapa aéreo se suma, a partir del próximo 17 de diciembre, una conexión aérea directa con Río de Janeiro a través de la aerolínea Gol.
Esta nueva ruta contará con dos frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Salta los días lunes y viernes a las 02:30 h, arribando a Río de Janeiro a las 06:00 h; mientras que los regresos desde Brasil operarán los jueves y domingos a las 21:45 h, llegando a suelo salteño a las 01:30 h. Los pasajes ya se encuentran disponibles desde hoy en agencias de viajes y en el sitio oficial de la aerolínea.
La visita a Salta puede comenzar con la Ruta del Vino que abarca los municipios de La Viña, Cafayate, San Carlos, Cachi y Molinos. Es un viaje para dejarse cautivar por vinos entre los que se destacan el Torrontés —el blanco emblema de la provincia— , junto a tintos de gran cuerpo nacidos en viñedos que desafían la gravedad a más de 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Molinos, de hecho, se erige una de las bodegas más altas del mundo, combinando vides bicentenarias con el vanguardista Museo de la Luz de James Turrell.
Esta experiencia líquida se fusiona con una gastronomía elogiada por todo el que la visita. El "saber hacer" salteño se mantiene vivo en recetas heredadas de generación en generación. Las icónicas empanadas, los tamales y las humitas, con los secretos y el sello único de cada cocinero, son una marca identitaria que se saborea en cada rincón del territorio.
Salta se distingue por una diversidad de relieves y climas asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, se pasa de la aridez del desierto puneño al verde exuberante de la selva.
Al oeste, a los pies de la Cordillera de los Andes y a más de 3.600 metros de altura, la Puna de los Andes ofrece postales que parecen de otro planeta: volcanes, picos de nieves eternas y extensos mares de sal. Allí, San Antonio de los Cobres invita a realizar paseos en llama, rememorando las costumbres de antaño , y a maravillarse con el Viaducto La Polvorilla, la increíble obra de ingeniería donde el Tren a las Nubes se detiene a 4.200 metros de altura. Más adentrado en el Salar de Arizaro, el misterioso e inexplicable Cono de Arita —una formación natural de sal negra de origen volcánico— quita el aliento a los amantes de lo místico.
Para quienes buscan el contacto con la naturaleza virgen, la generosidad de la provincia se expresa en sus tres Parques Nacionales: Los Cardones, inmerso en los Valles Calchaquíes con sus guardianes vegetales que llegan a vivir 300 años; El Rey, un inmenso anfiteatro natural que cobija muestras de las Yungas y el Chaco Seco ; y Baritú, el único parque tropical de Argentina, protegido por accidentes geográficos que resguardan una selva intacta y un profundo olor a tierra mojada.
Para los espíritus activos, Salta es el escenario perfecto para el turismo de aventura. Desde hacer rafting y canopy sobre el impactante Río Juramento , hasta experimentar el descenso en bicicleta por la imponente Cuesta del Obispo , volar en parapente contemplando los valles desde el cielo , o realizar caminatas rodeados por más de 660 especies de aves (el 60% de la biodiversidad del país).
Y cuando el sol se oculta tras los cerros, la provincia se transforma. La noche salteña es una caja de sorpresas ; las peñas, restaurantes y bares de la famosa calle Balcarce y alrededores se encienden con el sonido cálido de guitarras, charangos y bombos. Es el momento donde locales y turistas se mezclan en una verdadera celebración de música folclórica, camaradería y baile, danzando zambas y chacareras en un ambiente íntimo y acogedor que alimenta el alma.
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