Salta suma un vuelo histórico a Río de Janeiro

De la Puna a la selva

Salta se distingue por una diversidad de relieves y climas asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, se pasa de la aridez del desierto puneño al verde exuberante de la selva.

Al oeste, a los pies de la Cordillera de los Andes y a más de 3.600 metros de altura, la Puna de los Andes ofrece postales que parecen de otro planeta: volcanes, picos de nieves eternas y extensos mares de sal. Allí, San Antonio de los Cobres invita a realizar paseos en llama, rememorando las costumbres de antaño , y a maravillarse con el Viaducto La Polvorilla, la increíble obra de ingeniería donde el Tren a las Nubes se detiene a 4.200 metros de altura. Más adentrado en el Salar de Arizaro, el misterioso e inexplicable Cono de Arita —una formación natural de sal negra de origen volcánico— quita el aliento a los amantes de lo místico.

Para quienes buscan el contacto con la naturaleza virgen, la generosidad de la provincia se expresa en sus tres Parques Nacionales: Los Cardones, inmerso en los Valles Calchaquíes con sus guardianes vegetales que llegan a vivir 300 años; El Rey, un inmenso anfiteatro natural que cobija muestras de las Yungas y el Chaco Seco ; y Baritú, el único parque tropical de Argentina, protegido por accidentes geográficos que resguardan una selva intacta y un profundo olor a tierra mojada.

Salta Turismo foto 2

Turismo de aventura

Para los espíritus activos, Salta es el escenario perfecto para el turismo de aventura. Desde hacer rafting y canopy sobre el impactante Río Juramento , hasta experimentar el descenso en bicicleta por la imponente Cuesta del Obispo , volar en parapente contemplando los valles desde el cielo , o realizar caminatas rodeados por más de 660 especies de aves (el 60% de la biodiversidad del país).

Y cuando el sol se oculta tras los cerros, la provincia se transforma. La noche salteña es una caja de sorpresas ; las peñas, restaurantes y bares de la famosa calle Balcarce y alrededores se encienden con el sonido cálido de guitarras, charangos y bombos. Es el momento donde locales y turistas se mezclan en una verdadera celebración de música folclórica, camaradería y baile, danzando zambas y chacareras en un ambiente íntimo y acogedor que alimenta el alma.