Más de 2,6 millones de turistas recorrieron el país durante los feriados XL

Unos 800 mil viajaron por el paso a la Inmortalidad de Güemes, del 14 al 17 de junio, en tanto, el fin de semana de cuatro jornadas por el Día de la Bandera viajaron 1,8 millones de turistas por la Argentina y en total gastaron $303.405 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

La cantidad de gente que se trasladó fue 20% menor al mismo fin de semana del año pasado, que tuvo igual cantidad de días (4) y gastó 24,3% menos a precios reales.

Pero en el balance final, festejar los feriados en fines de semana separados, como sucedió este año, terminó siendo mejor para la actividad: si se agregan los resultados de este fin de semana con los del feriado del pasado 17 de junio, al sumar siete días, casi 2,6 millones de personas salieron de paseo, es 15,3% más que en los cuatro días que duró el fin de semana combinado de 2023, según estimaciones de CAME.

DATOS DEL TURISMO EN EL FIN DE SEMANA XXL



Al sumar las dos fechas, los turistas tuvieron siete días para viajar



Como resultado, esta vez se movilizó un 15,3% más de personas que en 2023.



— CAME (@redcame) June 23, 2024

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli destacó el crecimiento de la actividad turística de los últimos dos fines de semana, a través de un posteo en su cuenta de X. "En los dos fines de semana de junio viajaron 2,6 millones de turistas y gastaron US$ 418 millones. En las provincias y principales destinos turísticos de nuestro país, las ocupaciones no bajaron del 70% y en diferentes casos superaron el 90%". indicó.

Embed En los dos fines de semana de junio viajaron 2,6 millones de turistas y gastaron US$ 418 millones.



— Daniel Scioli (@danielscioli) June 23, 2024

Más austeridad

CAME indicó que, en materia de gasto, este año fue más austero: incluso sumando las dos fechas, gastaron en total $384.869 millones (US$ 418 millones), 4% menos en pesos, a precios reales, que lo que se gastó en solo cuatro días del 2023. Una diferencia la aportó el turista internacional, que este año tuvo muy poca presencia, y redujo el gasto per cápita.

Los turistas de este fin de semana tuvieron una estadía promedio de 3 noches y gastaron $56.500 diarios cada uno, por encima del desembolso realizado el fin de semana pasado, donde ante la baja demanda, hubo muchas más promociones y menos opciones recreativas donde gastar.

El tiempo este año fue menos amigable, con nevadas en la Patagonia, tormentas en algunas zonas de Cuyo y NOA, temporales en el NEA, y vientos fuertes en la Costa. Aun así, hubo sol y también momentos de temperaturas templadas.

En lo que va del año tuvieron lugar 4 fines de semana largos, donde viajaron 8,4 millones de turistas y gastaron $1.369.395 millones (US$1.488 millones a dólar oficial venta del BNA).

Tilcara Jujuy (1).jpg

Los destinos más visitados

Tucumán, Córdoba y Jujuy fueron las provincias más elegidas, con destinos que superaron el 90 por ciento de ocupación.

Tafí Viejo y Tafí del Valle, en Tucumán, registraron un 99 y 95 por ciento de ocupación. La Quebrada y Tilcara, en Jujuy, alcanzaron un 87 y 82 por ciento, mientras que Villa General Belgrano, en Córdoba, el 85 por ciento. Cafayate, en Salta con un 74 por ciento.

La provincia de Mendoza registró 74 por ciento en total, mientras que la ciudad de Mendoza alcanzó un 84 por ciento. En tanto Córdoba Capital llegó al 75 por ciento de ocupación y en las Sierras superó el 80 por ciento, mientras que localidades de San Luis llegaron al 100 por ciento. En Tandil, Buenos Aires, se registró un 87 por ciento y en la ciudad de Santa Fe, 86 por ciento.

En la región más austral del país, Ushuaia, Tierra del Fuego, se alcanzó el 72 por ciento de plazas ocupadas, mientras que destinos patagónicos como San Martín de los Andes y Bariloche superaron el 87 y el 82 por ciento, respectivamente.