Rosario: tras los Juegos Olímpicos, recitales de primer nivel y automovilismo

Entre las figuras internacionales que llegarán a Rosario se destaca Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones, que se presentará el 8 de noviembre en el Metropolitano. También llegará David Bisbal, el 18 de octubre, mientras que la programación suma a artistas internacionales como Camilo, Die Toten Hosen, Bebe y Alex Ubago.

La agenda musical nacional tendrá también nombres de enorme convocatoria. María Becerra llegará al Autódromo Municipal el 12 de diciembre, mientras que Tan Biónica se presentará el 5 de diciembre en el estadio de Newell’s. La banda ya protagonizó un momento especial en Rosario cuando realizó un show espontáneo en la explanada del Cultural Fontanarrosa, donde interpretó algunos temas y anunció su regreso a la ciudad.

También forman parte de la programación Airbag, Ciro y los Persas, Diego Torres, Abel Pintos, Coti, Valeria Lynch y Serú Girán por Lebón y Aznar, entre otros artistas.

La ciudad también tendrá una intensa agenda teatral. Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan con Escenas de la vida conyugal, con funciones previstas del 15 al 18 y del 21 al 25 de octubre en el Teatro Astengo. La programación teatral también incluye a Midachi, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, junto con otros espectáculos y propuestas que extenderán la actividad cultural durante toda la primavera.

Turismo Carretera, teatro y colectividades

En materia deportiva, el gran protagonista será el Turismo Carretera, que regresará al Autódromo Municipal el 24 y 25 de octubre, en una nueva fecha que volverá a convocar a miles de visitantes a la ciudad.

Otro de los grandes eventos de la primavera será el Festival Bandera, que tendrá su nueva edición el 24 de octubre, con más de 30 bandas y artistas y una programación que volverá a reunir a miles de personas en torno a la música.

La Feria Internacional del Libro de Rosario se desarrollará del 8 al 18 de octubre, mientras que la Semana del Arte y la Noche de los Museos Abiertos sumarán nuevas propuestas culturales entre fines de octubre y comienzos de noviembre.

Y del 6 al 15 de noviembre llegará una de las celebraciones más tradicionales y convocantes de la ciudad: el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, con gastronomía, música y expresiones culturales de más de 50 colectividades.