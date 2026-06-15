Gustavo Sáenz es el gobernador con mejor imagen del país

Según el último estudio realizado por CB Consultora Opinión Pública, el mandatario de Salta tiene un diferencial de imagen favorable del 54,6%. Lo siguen los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, es el mandatario provincial con mejor imagen del país, de acuerdo con una encuesta que revela que tiene un diferencial de imagen favorable del 54,6% y que lo siguen los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, con el 54,4% y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con el 54%.
Los resultados del estudio realizado por CB Consultora de Opiniòn Pública, confirma que la gestión salteña mantiene indicadores favorables y consolida una imagen positiva que se mantiene entre las más altas del país.
El relevamiento también confirma una tendencia observada en distintas mediciones recientes: los gobernadores con fuerte presencia territorial y capacidad de gestión continúan registrando niveles de aprobación superiores a los de gran parte de la dirigencia nacional. En ese marco, Gustavo Sáenz aparece como uno de los dirigentes provinciales con mejor desempeño relativo y mayor respaldo ciudadano.
La encuesta fue realizada sobre una muestra federal en las 24 jurisdicciones del país y constituye uno de los indicadores más observados para evaluar el clima político y la valoración de las administraciones provinciales.
Entre los datos mas destacables del estudio de CB Consultores, debe señalarse que Gustavo Sáenz se ubica como el gobernador con mejor imagen de Argentina, con el 54,6% de imagen positiva entre salteños, que Integra el grupo de mandatarios provinciales con mayor nivel de aprobación del país y que mantiene una tendencia de valoración favorable y sostenida en las mediciones nacionales.
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