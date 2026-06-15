Gustavo Sáenz es el gobernador con mejor imagen del país

Según el último estudio realizado por CB Consultora Opinión Pública, el mandatario de Salta tiene un diferencial de imagen favorable del 54,6%. Lo siguen los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, es el mandatario provincial con mejor imagen del país, de acuerdo con una encuesta que revela que tiene un diferencial de imagen favorable del 54,6% y que lo siguen los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, con el 54,4% y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con el 54%.