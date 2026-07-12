Turismo: Corrientes apuesta a la naturaleza, la pesca, la fe y la cultura

Virgen de Itatí, patrona de Corrientes

"A esta diversidad de experiencias -agregaron- se suma Corrientes Capital, que durante el receso escolar despliega una agenda de actividades recreativas, culturales y gastronómicas para residentes y visitantes. La Costanera General San Martín, sus espacios verdes, el patrimonio arquitectónico, los museos, las iglesias, las ferias y los espectáculos convierten a la ciudad en una alternativa ideal para quienes buscan combinar descanso con propuestas urbanas y culturales".

Finalmente, desde Turismo de Corrientes remarcaron que "con una oferta que integra algunos de los recursos naturales y culturales más representativos del litoral argentino, Corrientes busca consolidarse como uno de los destinos más completos para estas vacaciones de invierno. Naturaleza, aventura, historia, gastronomía, espiritualidad y la hospitalidad de los correntinos conforman una propuesta que invita a descubrir la provincia desde múltiples experiencias y a vivir un invierno diferente en el corazón del Nordeste argentino".