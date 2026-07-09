Scioli celebró el nuevo vuelo directo de GOL entre San Pablo y Ushuaia

Scioli en Tierra del Fuego.

Por su parte, Urquiza agradeció al secretario de Turismo y Ambiente “por el apoyo permanente a Tierra del Fuego y por el trabajo conjunto con las cámaras de turismo y el sector privado para seguir fortaleciendo el desarrollo de la actividad”.

A su turno, Querciali expresó: “Estamos muy contentos de concretar la llegada de GOL. Hace un año y medio que venimos trabajando para que este vuelo sea una realidad. Tierra del Fuego tiene un enorme potencial para seguir creciendo y esperamos consolidar esta conectividad e incorporar nuevas operaciones durante otras épocas del año”.

En tanto, Fajerman manifestó: “Estamos muy conformes con el inicio de esta operación que conectará ambas ciudades. Ushuaia es un destino único, reconocido por sus paisajes, su cultura y su gastronomía. Estamos convencidos de que también podremos contar con vuelos durante la temporada de verano”.

La ruta São Paulo (GRU)–Ushuaia (USH) operará entre el 2 de julio y el 29 de agosto de 2026, con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados), mediante aeronaves Boeing 737 con capacidad para 176 pasajeros.

La agenda del secretario en Tierra del Fuego continuó con reuniones junto a representantes de las cámaras de turismo y empresarios del sector de cruceros para analizar el desarrollo de la actividad y las perspectivas de crecimiento del destino.