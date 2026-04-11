Vanuatu retiró su bandera a tres buques chinos por pesca ilegal en el Mar Argentino

EKU4LMOJRZG5LBDCKRIRXOLAXM En enero, el Daily Post Digital se había hecho eco del accionar ilegal del buque chino Bao Feng, con bandera de Vanuatu

Makhlouf explicó que la decisión se enmarca en un conjunto de medidas que incluyen la divulgación obligatoria de la propiedad de los buques, la notificación de incidentes en un plazo de 24 horas y la aprobación previa para nuevas embarcaciones que soliciten operar bajo ese pabellón.

Las autoridades de Vanuatu ya estaban al tanto de las irregularidades desde enero, cuando se detectó la primera incursión del buque Bao Feng en aguas argentinas. En marzo, la nave reincidió y recibió una multa de 1.262 millones de pesos.

Los tres buques sancionados operaban bajo el sistema de “bandera de conveniencia”, aunque son de construcción, propiedad y financiamiento chino. Su propietario está vinculado a empresas "offshore" incluidas en registros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

De acuerdo con esa investigación, la empresa propietaria es "Hai Shun Shipping Co", cuyo director y principal accionista es el ciudadano chino Yue Xijedong, con una estructura societaria registrada originalmente a través de un grupo de inversión con domicilio en Samoa.

A pesar de esta bajo la lupa, los buques fueron registradas en Tanzania

KXJIPME2XVGERMZHQDYINFUMQI La nota en Business Islands, sobre el retiro de bandera de Vanuatu a 3 buques chinos que pescaron ilegalmente en aguas argentinas

Tras la decisión de Vanuatu, las embarcaciones fueron rápidamente re-registradas en Tanzania, en una maniobra que especialistas atribuyen a la necesidad de evitar quedar sin bandera, lo que permitiría su interdicción por cualquier autoridad marítima.

El especialista Milko Schvartzman comprobó que los buques mantienen el mismo número de identificación de la Organización Marítima Internacional, aunque modificaron el "MMSI", código que depende del país de registro, lo que confirma el cambio de pabellón.

Este tipo de prácticas se inscribe en el accionar de la flota pesquera de aguas distantes de China, la más grande del mundo con más de 3.000 embarcaciones, muchas de las cuales operan bajo banderas extranjeras para encubrir actividades en alta mar.

En paralelo, China impulsa su candidatura para albergar un organismo internacional de protección oceánica en el marco del acuerdo de Biodiversidad más allá de Jurisdicciones Nacionales, lo que genera cuestionamientos de expertos que advierten sobre un posible conflicto de intereses.

El caso se produce en un contexto en el que Argentina firmó el acuerdo de la ONU durante la gestión de la excanciller Diana Mondino, aunque aún no fue enviado al Congreso para su ratificación, mientras continúan las tensiones por la presencia de flotas extranjeras en el Atlántico Sur.

A comienzos de año, la Prefectura detectó 418 buques chinos operando en el límite del Mar Argentino, además de 28 embarcaciones con bandera de Vanuatu, muchas de ellas vinculadas a armadores chinos que utilizan pabellones de terceros países como Camerún o Mongolia.

Según especialistas, este sistema de abanderamiento permite ocultar la actividad de la flota china en aguas internacionales y facilita la comisión de prácticas de pesca ilegal, especialmente en áreas cercanas a la plataforma continental argentina.