Vanuatu retiró su bandera a tres buques chinos por pesca ilegal en el Mar Argentino

Las embarcaciones habían sido sancionadas por Argentina tras operar en la Zona Económica Exclusiva. El cambio expone maniobras para eludir controles internacionales.
La República de Vanuatu retiró su bandera a tres buques pesqueros de origen chino que habían sido sancionados por realizar pesca ilegal en el Mar Argentino, tras detectar incursiones dentro de la Zona Económica Exclusiva. La decisión se produjo luego de las multas aplicadas por las autoridades argentinas, en uno de los casos cercana al millón de dólares.
Las embarcaciones afectadas, "Bao Feng", "Hai Xing 2" y "Bao Win", fueron eliminadas del registro internacional de buques del país oceánico luego de comprobarse que entre enero y marzo incurrieron en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en aguas argentinas.
La medida fue adoptada por el registro de pesca de Vanuatu en línea con una política de “tolerancia cero” frente a este tipo de infracciones, similar a la aplicada por la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos al detectar y sancionar a los buques.
Según informó el medio Island Business, el jefe del registro de pesca de Vanuatu, Saade Makhlouf, sostuvo que el país busca proteger su reputación internacional y advirtió que las embarcaciones que expongan la bandera a riesgos regulatorios o reputacionales no podrán permanecer en su registro.
Makhlouf explicó que la decisión se enmarca en un conjunto de medidas que incluyen la divulgación obligatoria de la propiedad de los buques, la notificación de incidentes en un plazo de 24 horas y la aprobación previa para nuevas embarcaciones que soliciten operar bajo ese pabellón.
Las autoridades de Vanuatu ya estaban al tanto de las irregularidades desde enero, cuando se detectó la primera incursión del buque Bao Feng en aguas argentinas. En marzo, la nave reincidió y recibió una multa de 1.262 millones de pesos.
Los tres buques sancionados operaban bajo el sistema de “bandera de conveniencia”, aunque son de construcción, propiedad y financiamiento chino. Su propietario está vinculado a empresas "offshore" incluidas en registros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
De acuerdo con esa investigación, la empresa propietaria es "Hai Shun Shipping Co", cuyo director y principal accionista es el ciudadano chino Yue Xijedong, con una estructura societaria registrada originalmente a través de un grupo de inversión con domicilio en Samoa.
Tras la decisión de Vanuatu, las embarcaciones fueron rápidamente re-registradas en Tanzania, en una maniobra que especialistas atribuyen a la necesidad de evitar quedar sin bandera, lo que permitiría su interdicción por cualquier autoridad marítima.
El especialista Milko Schvartzman comprobó que los buques mantienen el mismo número de identificación de la Organización Marítima Internacional, aunque modificaron el "MMSI", código que depende del país de registro, lo que confirma el cambio de pabellón.
Este tipo de prácticas se inscribe en el accionar de la flota pesquera de aguas distantes de China, la más grande del mundo con más de 3.000 embarcaciones, muchas de las cuales operan bajo banderas extranjeras para encubrir actividades en alta mar.
En paralelo, China impulsa su candidatura para albergar un organismo internacional de protección oceánica en el marco del acuerdo de Biodiversidad más allá de Jurisdicciones Nacionales, lo que genera cuestionamientos de expertos que advierten sobre un posible conflicto de intereses.
El caso se produce en un contexto en el que Argentina firmó el acuerdo de la ONU durante la gestión de la excanciller Diana Mondino, aunque aún no fue enviado al Congreso para su ratificación, mientras continúan las tensiones por la presencia de flotas extranjeras en el Atlántico Sur.
A comienzos de año, la Prefectura detectó 418 buques chinos operando en el límite del Mar Argentino, además de 28 embarcaciones con bandera de Vanuatu, muchas de ellas vinculadas a armadores chinos que utilizan pabellones de terceros países como Camerún o Mongolia.
Según especialistas, este sistema de abanderamiento permite ocultar la actividad de la flota china en aguas internacionales y facilita la comisión de prácticas de pesca ilegal, especialmente en áreas cercanas a la plataforma continental argentina.