Crece la mora de las familias y roza el 30% en entidades no financieras

La irregularidad en créditos al consumo sigue en alza en un contexto de tasas elevadas y pérdida de poder adquisitivo, con fuerte impacto en billeteras virtuales y préstamos personales.
La morosidad de las familias volvió a subir en febrero y alcanzó niveles críticos, especialmente en entidades no financieras, donde la irregularidad en los pagos llegó al 29,9%, según datos del Banco Central. El deterioro se concentra en los hogares y marca una tendencia sostenida de aumento en los últimos meses, en contraste con las empresas, cuya mora se mantiene en niveles mucho más bajos, en torno al 2,9%.
Dentro del sistema no bancario, el financiamiento a través de billeteras virtuales mostró el salto más significativo. En el caso de Mercado Pago, la mora pasó del 5,5% al 14,7% en un año, evidenciando el impacto del crédito al consumo fuera del circuito tradicional y bajo condiciones más exigentes.
El incremento de la irregularidad se da en un escenario donde el costo del dinero sigue siendo alto. La Tasa Nominal Anual de los préstamos personales ronda el 70%, con una Tasa Efectiva cercana al 100%, sin incluir costos adicionales, lo que reduce la capacidad de pago y eleva el riesgo de incumplimiento.
Con los datos más recientes, la mora de las familias en bancos acumula 16 meses consecutivos de suba y alcanzó su nivel más alto en más de dos décadas. Este deterioro prolongado refleja una pérdida sostenida en la capacidad de repago de los hogares.
Durante el último año, el salto fue particularmente marcado. El porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% un año después, consolidando una tendencia que afecta a todas las líneas de crédito.
Los préstamos personales encabezan el deterioro, con una mora del 13,2%, seguidos por el financiamiento con tarjeta de crédito, que alcanzó el 11%. También se registraron subas en créditos prendarios, con el 6,3%, y en hipotecarios, aunque en menor medida, con 1,3%.
El aumento de la morosidad también impacta en el conjunto del sistema financiero. En enero, la irregularidad del crédito al sector privado llegó al 6,4%, con subas mensuales e interanuales, y todas las entidades reflejaron un empeoramiento, especialmente en el segmento de familias.
En el universo no bancario,los niveles son aún más elevados. Algunas entidades superan el 30% de mora, con casos como Tarjeta Naranja, que alcanza el 35,7%, seguida por Cencosud y Credicuotas. Esta dinámica evidencia la presión sobre sectores que recurren a microcréditos para gastos cotidianos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la situación a factores coyunturales y sostuvo que la solución pasa por reducir la inflación y las tasas. “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades”, afirmó, y consideró que la situación tenderá a normalizarse.
Desde el análisis económico, especialistas vinculan el fenómeno con tasas reales positivas y salarios que no logran acompañar la dinámica de precios. En ese contexto, las deudas no pierden peso con el tiempo y se incrementa la presión sobre los ingresos familiares.
Pese al deterioro, el Banco Central sostiene que el sistema financiero mantiene niveles elevados de cobertura frente al riesgo de crédito. Sin embargo, el crecimiento de la mora en los hogares y su extensión a distintos segmentos del financiamiento consolidan un escenario de mayor vulnerabilidad en el acceso y sostenimiento del crédito.
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