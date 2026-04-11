Crece la mora de las familias y roza el 30% en entidades no financieras

Durante el último año, el salto fue particularmente marcado. El porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% un año después, consolidando una tendencia que afecta a todas las líneas de crédito.

Los préstamos personales encabezan el deterioro, con una mora del 13,2%, seguidos por el financiamiento con tarjeta de crédito, que alcanzó el 11%. También se registraron subas en créditos prendarios, con el 6,3%, y en hipotecarios, aunque en menor medida, con 1,3%.

El aumento de la morosidad también impacta en el conjunto del sistema financiero. En enero, la irregularidad del crédito al sector privado llegó al 6,4%, con subas mensuales e interanuales, y todas las entidades reflejaron un empeoramiento, especialmente en el segmento de familias.

En el universo no bancario,los niveles son aún más elevados. Algunas entidades superan el 30% de mora, con casos como Tarjeta Naranja, que alcanza el 35,7%, seguida por Cencosud y Credicuotas. Esta dinámica evidencia la presión sobre sectores que recurren a microcréditos para gastos cotidianos.

Luis Caputo dice que la solución pasa por reducir la inflación

443796-caputo-desde-davos-el-magnetismo-que-genera-milei-no-lo-he-visto-ni-siquiera-con-menem Caputo cuestionó a economistas, empresas y al sistema impositivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la situación a factores coyunturales y sostuvo que la solución pasa por reducir la inflación y las tasas. “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades”, afirmó, y consideró que la situación tenderá a normalizarse.

Desde el análisis económico, especialistas vinculan el fenómeno con tasas reales positivas y salarios que no logran acompañar la dinámica de precios. En ese contexto, las deudas no pierden peso con el tiempo y se incrementa la presión sobre los ingresos familiares.

Pese al deterioro, el Banco Central sostiene que el sistema financiero mantiene niveles elevados de cobertura frente al riesgo de crédito. Sin embargo, el crecimiento de la mora en los hogares y su extensión a distintos segmentos del financiamiento consolidan un escenario de mayor vulnerabilidad en el acceso y sostenimiento del crédito.