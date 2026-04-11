El juicio por la desaparición de Loan Peña comenzará el 16 de junio

Los acusados en esa investigación paralela son Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, quienes serán juzgados en el marco del entramado de irregularidades detectadas durante la pesquisa.

La causa tuvo un giro procesal luego de la audiencia realizada el 27 de febrero, cuando el tribunal había fijado el inicio del juicio para el 7 de octubre. Las objeciones presentadas por las partes motivaron una revisión que derivó en el adelantamiento del cronograma.

Ut-yoyQn Loan Peña: operativo en cuatro lagunas a un año y medio de la desaparición

Loan Danilo Peña permanece desaparecido desde junio de 2024, cuando fue visto por última vez en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Ese día había acompañado a su padre a un almuerzo en la casa de su abuela.

Según consta en la investigación, el niño vestía al momento de su desaparición una remera negra con letras rosadas con el nombre de “Messi”, un pantalón largo negro y zapatillas verdes, datos que fueron difundidos en los primeros operativos de búsqueda.

El inicio del juicio marcará una etapa clave en el esclarecimiento del caso, que mantiene en vilo a la opinión pública desde hace casi dos años y que acumula múltiples líneas investigativas y responsabilidades penales en análisis.