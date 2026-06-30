Venezuela: sube a 1.943 la cifra de muertos por el doble terremoto

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En este contexto, informó que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total". Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre vacacionistas y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, en la zona más afectada por los temblores.

Un total de 80.870 familias fueron atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate.

Rodríguez no informó sobre la cifra de desaparecidos, en momentos en los que varias organizaciones registran este número y establecieron redes de apoyo para localizar a familiares.Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

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El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.