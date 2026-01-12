Video: una policía baleó a un delincuente de 17 años que quiso robarle en La Matanza

La agente se resistió y abrió fuego sobre uno de los ladrones. El menor quedó internado por las heridas y el fiscal del caso pidió su detención con arresto domiciliario. Las imágenes del hecho quedaron registradas.

Una oficial de la Policía Bonaerense baleó a un delincuente de 17 años durante un intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.

El hecho sucedió minutos durante mediodía del domingo en el cruce de las calles Comandante Granville y Lácar. Allí, la agente y un amigo fueron abordados por tres delincuentes armados que pretendían robarle la bicicleta que transportaban a pie y otras pertenencias de valor.

ADEMÁS: La Matanza: tres detenidos por un "escruche" en la casa de un comisario

La mujer extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, y realizó dos disparos que impactaron en la zona lumbar y abdominal de E.M.D. El delincuente fue trasladado poco después del hecho al hospital René Favaloro, también ubicado en Rafael Castillo, donde fue asistido por las heridas de arma de fuego.

Los médicos de turno constataron que las lesiones no revestían gravedad y el asaltante quedó internado, pero fuera de peligro.

ADEMÁS: Discutió con su pareja, la golpeó y la atropelló con un camión

El fiscal Marcelo Germinario, a cargo del caso, dispuso la aprehensión del menor, a quien le imputó el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego. A su vez, decidió no tomar ninguna medida contra la uniformada, pero sí secuestró el arma con la que hirió al delincuente, la cual será peritada por personal de Gendarmería Nacional.

Con las pruebas fílmicas y los testimonios obtenidos hasta el momento, fuentes del caso confirmaron que Germinario pidió la detención con arresto domiciliario para E.M.D.

Embed

Dos persecuciones en La Matanza

Dos persecuciones policiales terminaron días atrás con delincuentes detenidos, autos incrustados en viviendas y uno de los sospechosos herido con un roce de bala en el cráneo en La Matanza. El primero de los hechos sucedió en la localidad de Gregorio de Laferrere, cuando los dos ladrones, que circulaban en un VW Bora robado, intentaron sustraerle la camioneta Fiat Fiorino a un vecino.

El personal de la comisaría de Laferrere ya había iniciado el seguimiento de los delincuentes, que se intensificó luego del choque contra la casa: ahí se implementó un procedimiento cerrojo con la comisaría de Rafael Castillo y los Comandos de Patrullas Sur y Centro de La Matanza para evitar que escapen.

Ambos sujetos quedaron a disposición del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere, quien instruye actuaciones por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego. Los dos cuentan con “frondosos antecedentes y purgaron varias condenas en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires”, completaron los voceros.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados