Video: una policía baleó a un delincuente de 17 años que quiso robarle en La Matanza

El hecho sucedió minutos durante mediodía del domingo en el cruce de las calles Comandante Granville y Lácar. Allí, la agente y un amigo fueron abordados por tres delincuentes armados que pretendían robarle la bicicleta que transportaban a pie y otras pertenencias de valor.

La mujer extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, y realizó dos disparos que impactaron en la zona lumbar y abdominal de E.M.D. El delincuente fue trasladado poco después del hecho al hospital René Favaloro, también ubicado en Rafael Castillo, donde fue asistido por las heridas de arma de fuego.

Los médicos de turno constataron que las lesiones no revestían gravedad y el asaltante quedó internado, pero fuera de peligro.

El fiscal Marcelo Germinario, a cargo del caso, dispuso la aprehensión del menor, a quien le imputó el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego. A su vez, decidió no tomar ninguna medida contra la uniformada, pero sí secuestró el arma con la que hirió al delincuente, la cual será peritada por personal de Gendarmería Nacional.

Con las pruebas fílmicas y los testimonios obtenidos hasta el momento, fuentes del caso confirmaron que Germinario pidió la detención con arresto domiciliario para E.M.D.

Dos persecuciones en La Matanza

Dos persecuciones policiales terminaron días atrás con delincuentes detenidos, autos incrustados en viviendas y uno de los sospechosos herido con un roce de bala en el cráneo en La Matanza. El primero de los hechos sucedió en la localidad de Gregorio de Laferrere, cuando los dos ladrones, que circulaban en un VW Bora robado, intentaron sustraerle la camioneta Fiat Fiorino a un vecino.

El personal de la comisaría de Laferrere ya había iniciado el seguimiento de los delincuentes, que se intensificó luego del choque contra la casa: ahí se implementó un procedimiento cerrojo con la comisaría de Rafael Castillo y los Comandos de Patrullas Sur y Centro de La Matanza para evitar que escapen.

Ambos sujetos quedaron a disposición del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Laferrere, quien instruye actuaciones por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego. Los dos cuentan con “frondosos antecedentes y purgaron varias condenas en distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires”, completaron los voceros.