Video: un agente migratorio mató a tiros a una mujer en un operativo

El video se viralizó en pocas horas y generó impacto en todo EE.UU. En las imágenes se observa a una mujer dentro de una camioneta discutiendo con agentes federales durante un operativo migratorio. Segundos después, cuando el vehículo avanza, uno de los oficiales dispara y la mujer muere en el lugar tras chocar contra otro auto estacionado.

Qué dijeron las autoridades

El Departamento de Seguridad Nacional fue categórico y calificó el episodio como un “acto de terrorismo”, al considerar que el uso del vehículo tuvo intención letal contra efectivos del orden. En un comunicado oficial, el organismo confirmó que la víctima recibió varios disparos y que los agentes involucrados no sufrieron heridas de gravedad.

Sin embargo, con el correr de las horas surgieron más precisiones. El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara, informó que la mujer tenía 37 años, era ciudadana estadounidense y no formaba parte de ningún objetivo del operativo migratorio. Según explicó, el vehículo estaría bloqueando la calle en medio del despliegue policial.