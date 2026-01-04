Fútbol |

Video: Lautaro Martínez hizo un golazo ante Bologna

Con un tanto de cabeza, Lautaro Martínez anotó el 2-0 de los nerazzurri en la decimoctava jornada de la Serie A de Italia

El delantero argentino Lautaro Martínez anotó este domingo el segundo gol del Inter en la victoria parcial del conjunto neroazurro por 2-0 ante Bologna, en un encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de la Serie A de Italia.

A los 3 minutos de la segunda mitad, el “Toro”, surgido en Racing y campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Hakan Calhanoglu.

La jugada hizo vibrar a la hinchada presente en el Stadio Giuseppe Meazza y afianzó al Inter en el tope del campeonato italiano.

Lautaro video (1)

El delantero de la Selección Argentina acumula 10 goles en 17 partidos en la actual Serie A, afirmándose como máximo goleador, y suma 14 conquistas en la temporada con la camiseta del Inter.

