Video: Lautaro Martínez hizo un golazo ante Bologna

Con un tanto de cabeza, Lautaro Martínez anotó el 2-0 de los nerazzurri en la decimoctava jornada de la Serie A de Italia
El delantero argentino Lautaro Martínez anotó este domingo el segundo gol del Inter en la victoria parcial del conjunto neroazurro por 2-0 ante Bologna, en un encuentro correspondiente a la decimoctava fecha de la Serie A de Italia.
A los 3 minutos de la segunda mitad, el “Toro”, surgido en Racing y campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Hakan Calhanoglu.
La jugada hizo vibrar a la hinchada presente en el Stadio Giuseppe Meazza y afianzó al Inter en el tope del campeonato italiano.
El delantero de la Selección Argentina acumula 10 goles en 17 partidos en la actual Serie A, afirmándose como máximo goleador, y suma 14 conquistas en la temporada con la camiseta del Inter.
