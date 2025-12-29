El conmovedor mensaje de la esposa de Michael Schumacher a 12 años del accidente

En junio de 2014, después del accidente, Schumacher fue trasladado al hospital universitario de Lausana, Suiza. El alemán, que debió ser operado por un neurocirujano, estuvo poco más de 250 días entre hospitales y estuvo en coma. Actualmente se desconoce su estado de salud.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, expresó la esposa de Schumacher.

image

El accidente que transformó la vida del ex piloto sucedió cuando, acompañado de su hijo Mick Schumacher, decidió salir brevemente de una pista señalizada en la estación de esquí de Méribel. Una roca oculta bajo la nieve provocó la caída; el impacto partió el casco y los médicos concluyeron que esa protección evitó un desenlace aún más fatal.

Tras el traslado urgente en helicóptero al hospital de Grenoble, los facultativos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo, con hemorragias y edema cerebral. El histórico piloto fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y mantuvo un coma inducido durante meses, mientras los reportes médicos describían una situación “crítica pero estable”, sin pronósticos claros.

En junio de 2014, Michael abandonó el coma y fue derivado primero a un centro de rehabilitación en Lausana, Suiza, para luego regresar a su domicilio adaptado. Desde entonces, el acceso a información sobre su estado ha sido restringido a un círculo ínfimo de confianza. Corinna se encargó tanto de la comunicación como de la organización de un sistema de atención médica permanente, compuesto por un equipo de hasta 15 profesionales, con atención las 24 horas del día.