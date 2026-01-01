Los primeros compromisos importantes de Franco Colapinto con Alpine en 2026

La primera fecha importante para Colapinto en 2026 es el 23 de enero con la presentación del Alpine A526. En el evento, que se llevará a cabo en Barcelona, se verá mucho de la estética y poco del verdadero diseño aerodinámico, guardado bajo extremo secreto.

image

A continuación, se llevará a cabo entre el 26 y 30 de enero una prueba privada de los once equipos a puertas cerradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya (solo podrán girar en tres de los cinco días). Solo se difundirá un resultado del día y comunicados oficiales.

Después, entre el 11 y el 13 de febrero, se disputará la primera serie de tests oficiales organizados por la categoría en Sakhir, Bahrein, ya con televisación en vivo. Y del 18 al 20 de febrero habrá una segunda tanda de entrenamientos de pretemporada en las mismas condiciones, abiertos a los medios.

Por último, del 6 al 8 de marzo, se llevará a cabo el Gran Premio de Australia en el Albert Park de Melbourne, la primera carrera del Campeonato del Mundo 2026 de la Fórmula 1.