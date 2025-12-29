Fórmula 1: en qué puesto quedó Franco Colapinto en el ranking de pilotos más rápidos

El piloto de Alpine terminó en el 18º lugar, por delante de Yuki Tsunoda (19), Jack Doohan (20) y Liam Lawson (21).El argentino tuvo un déficit de +0,888 segundos en clasificación, lo que lo ubicó en el puesto 19, mientras que en ritmo de carrera marcó +0,893 segundos, alcanzando la 17º posición.

El fin de semana de Franco Colapinto en Abu Dabi tomó un rumbo inesperado luego de una clasificación para el olvido.

Aunque sus desempeños no resultaron descollantes, la evaluación también se ve influida por la merma gradual en el rendimiento del auto, un aspecto que redujo sus chances de sobresalir durante el transcurso de la temporada.

El eje del trabajo estuvo puesto en los enfrentamientos entre compañeros de escudería, considerados el indicador más fiable para evaluar el rendimiento real de un piloto, dado que ambos disponen del mismo auto. A partir de esas comparaciones directas, el ranking se fue elaborando mediante el cruce de referencias entre pilotos que pasaron por distintas escuderías.

Un caso ilustrativo: en 2025 se analizó la brecha de ritmo entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton compartiendo Ferrari. Al mismo tiempo, existen antecedentes del rendimiento de Hamilton frente a George Russell durante su etapa en Mercedes. De esta manera, es posible inferir cómo se desempeñarían Leclerc y Russell entre sí, aun sin haber integrado el mismo equipo.

El ranking completo de los pilotos más rápidos de la Fórmula 1