La Fórmula 1 presentó su calendario: qué le espera a Colapinto en 2026

El campeonato comenzará el 6 de marzo en Australia y finalizará el 4 de diciembre en Abu Dhabi, en un contexto de profundo cambio técnico que también genera expectativas en torno al futuro de Franco Colapinto dentro del paddock.

El extenso cronograma incluye seis fines de semana con formato sprint y presenta como principal novedad el Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre.

Además, las carreras de Bahréin y Arabia Saudita se trasladaron a abril debido a la celebración del Ramadán. En Europa, la actividad comenzará en Mónaco, a principios de junio, y se cerrará justamente en la capital española.

Para Colapinto, 2026 aparece como un año bisagra. El cambio reglamentario, que introduce nuevos autos, motores y combustibles cien por ciento sostenibles, supone un borrón y cuenta nueva para todos los equipos y pilotos. En ese escenario, el argentino buscará consolidarse y aprovechar un contexto que históricamente suele abrir oportunidades, especialmente para quienes intentan afirmarse en la categoría.

La pretemporada también tendrá un formato inédito, con tres bloques de pruebas oficiales. El primero será un shakedown privado en Barcelona, del 26 al 30 de enero, mientras que las dos tandas finales se realizarán en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, ya con transmisión y mayor exposición. Será un período clave para adaptarse a los nuevos monoplazas antes del inicio del campeonato.

Desde la organización, Stefano Domenicali destacó que 2026 marcará “una nueva era” para la Fórmula 1, con la llegada de nuevas marcas como Audi, Cadillac y Ford. En ese contexto de renovación total, la temporada no solo promete cambios estructurales, sino que también puede resultar determinante para pilotos como Colapinto, que afrontan el desafío de ganarse un lugar estable en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El calendario de F1 en 2026