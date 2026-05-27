Franco Colapinto cumple 23 años en el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1

El piloto argentino atraviesa un gran presente en la máxima categoría tras destacarse en los Grandes Premios de Miami y Canadá. Además, recibió saludos especiales de la F1 y Alpine.
El piloto argentino Franco Colapinto cumple este miércoles 23 años y atraviesa el mejor momento de su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial, luego de una serie de actuaciones destacadas que lo consolidaron como una de las grandes revelaciones de la temporada.
Nacido el 27 de mayo de 2003 en Pilar, Colapinto comenzó desde muy chico su vínculo con el automovilismo. Dio sus primeros pasos en el karting nacional antes de competir en certámenes internacionales y luego desembarcar en la Fórmula 4 Española, donde empezó a construir una carrera que rápidamente llamó la atención en Europa.
El argentino comenzó a ganar notoriedad internacional en 2020, cuando participó de los entrenamientos de postemporada de la Fórmula 3. Desde entonces, el sueño de volver a tener un representante albiceleste en la Fórmula 1 comenzó a tomar fuerza entre los fanáticos.
Tras destacarse tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 2, categorías en las que consiguió importantes triunfos, Colapinto dio el gran salto a mediados de 2024 al incorporarse a Williams Racing para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant.
Su talento dentro de la pista y su carisma fuera de ella hicieron que rápidamente se ganara el cariño tanto del público argentino como de los fanáticos internacionales de la Fórmula 1.
Este cumpleaños llega en un contexto ideal para el piloto de Pilar, que viene de conseguir grandes resultados en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde terminó séptimo y sexto respectivamente, logrando así las mejores actuaciones de su trayectoria en la categoría.
Además, semanas atrás protagonizó un multitudinario roadshow en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó un Lotus E20 de 2012 ante más de medio millón de personas que se acercaron para demostrarle su apoyo.
En paralelo a los festejos, tanto la Fórmula 1 como la escudería BWT Alpine Formula One Team le dedicaron mensajes especiales en redes sociales. Desde la cuenta oficial de la categoría escribieron: “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23!”.
Alpine, por su parte, publicó imágenes del piloto argentino y celebró: “Feliz cumpleaños. Nuestro #43 cumple 23 hoy”. Además, la Fórmula 1 lanzó una promoción especial con descuentos en la indumentaria oficial del corredor argentino.
La próxima presentación de Colapinto será el primer fin de semana de junio, cuando dispute el tradicional Gran Premio de Mónaco, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.
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