Franco Colapinto cumple 23 años en el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1

Captura de pantalla 2026-05-27 122221 La llegada de Franco Colapinto a Williams Racing en 2024 marcó el regreso de un piloto argentino a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Su talento dentro de la pista y su carisma fuera de ella hicieron que rápidamente se ganara el cariño tanto del público argentino como de los fanáticos internacionales de la Fórmula 1.

Este cumpleaños llega en un contexto ideal para el piloto de Pilar, que viene de conseguir grandes resultados en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde terminó séptimo y sexto respectivamente, logrando así las mejores actuaciones de su trayectoria en la categoría.

Además, semanas atrás protagonizó un multitudinario roadshow en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde manejó un Lotus E20 de 2012 ante más de medio millón de personas que se acercaron para demostrarle su apoyo.

En paralelo a los festejos, tanto la Fórmula 1 como la escudería BWT Alpine Formula One Team le dedicaron mensajes especiales en redes sociales. Desde la cuenta oficial de la categoría escribieron: “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23!”.

Alpine, por su parte, publicó imágenes del piloto argentino y celebró: “Feliz cumpleaños. Nuestro #43 cumple 23 hoy”. Además, la Fórmula 1 lanzó una promoción especial con descuentos en la indumentaria oficial del corredor argentino.

La próxima presentación de Colapinto será el primer fin de semana de junio, cuando dispute el tradicional Gran Premio de Mónaco, correspondiente a una nueva fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.