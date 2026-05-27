Alpine se asoció con Gucci y cambiará de nombre para la temporada 2027 de la Fórmula 1

La escudería de Franco Colapinto presentó la alianza con la firma italiana y se convirtió en la primera marca de lujo en patrocinar un equipo de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Alpine va camino a estar en su auge. Es que no solo crece en la pista y de la mano de Franco Colapinto, que consiguió un histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, sino también en los negocios. Es que se asoció con Gucci, la lujosa marca de moda italiana, para que patrocine al equipo y renovó su nombre de cara a la próxima temporada.