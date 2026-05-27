Alpine se asoció con Gucci y cambiará de nombre para la temporada 2027 de la Fórmula 1

La escudería de Franco Colapinto presentó la alianza con la firma italiana y se convirtió en la primera marca de lujo en patrocinar un equipo de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Alpine va camino a estar en su auge. Es que no solo crece en la pista y de la mano de Franco Colapinto, que consiguió un histórico sexto puesto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, sino también en los negocios. Es que se asoció con Gucci, la lujosa marca de moda italiana, para que patrocine al equipo y renovó su nombre de cara a la próxima temporada.
“Gucci Racing Alpine Formula One Team” será el nuevo alias que tendrá la escudería comandada por Flavio Briatore a partir del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 2027. Además, las monoplazas se caracterizarán con los colores de Gucci. Este acuerdo va más allá de los intereses. Es que será la primera vez que una marca de esta índole patrocine a un equipo de la máxima categoría del automovilismo.
Es el nacimiento, también, de Gucci Racing, "una plataforma empresarial y experimental en la intersección del lujo y el deporte", que hará una perfecta e innovadora combinación entre la moda y los motores.
El anuncio fue un evento especial y participaron figuras de ambas compañías, como Demna, Francesca Bellettini, Philippe Krief, Pierre Gasly, Flavio Briatore y el representante nacional Franco Colapinto, quien este miércoles está cumpliendo 23 años. Desde Alpine detallaron que esta asociación buscará potenciar la globalización de la firma italiana y prometieron un proyecto a la altura de ambos: experiencias exclusivas, contenidos especiales y futuras líneas de productos vinculadas al automovilismo y la moda de lujo.
El asesor ejecutivo de la escudería francesa, resaltó la trascendencia de esta alianza y la gran posición que les dará a nivel mundial. "Me siento increíblemente orgulloso. La moda también puede ganar en la Fórmula 1”, declaró Briatore en la presentación, en agradecimiento a Luca de Meo y Francesca Bellettini por hacer posible el proyecto.
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