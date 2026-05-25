El gesto de Colapinto al enterarse de la derrota de River en la final del campeonato

Tras terminar sexto en el Gran Premio de Canadá, el piloto argentino, confeso hincha de Boca, celebró la caída del Millonario con Belgrano en la final del Torneo Apertura.
Franco Colapinto reaccionó con un gesto contundente después de enterarse de la derrota de River con Belgrano en la final del Torneo Apertura. El piloto argentino, confeso hincha de Boca, no pudo ocultar su felicidad al enterarse de la noticia en Canadá, inmediatamente después de lograr su mejor marca -al terminar sexto- en la Fórmula 1.
"Perdió River, Franco”, le gritaron mientras se retiraba del circuito de Montreal y el pilarense respondió levantando el puño en señal de festejo, en una secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales. Identificado públicamente como hincha de Boca, Colapinto celebró la derrota del clásico rival minutos después de sumar puntos por segunda carrera consecutiva en la máxima categoría.
La escena llamó la atención también porque estaba acompañado por su novia, la actriz y cantante Maia Reficco, reconocida simpatizante de River. El piloto de 22 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y destacó el respaldo que recibe desde Argentina. “Estoy feliz de darles estos resultados. Se lo merecían todos después de apoyarme tanto”, sostuvo después de la carrera.
En lo deportivo, Colapinto construyó una actuación sólida en un fin de semana que había comenzado complicado por problemas eléctricos en su auto durante las prácticas. El argentino largó décimo y terminó sexto gracias a una estrategia efectiva de Alpine y a una conducción consistente pese a un roce contra el muro después de su paso por boxes. “Le pegué fuerte a la pared y la suspensión quedó un poco mal. Después fui más tranquilo”, explicó el piloto sobre uno de los momentos críticos de la carrera.
El resultado en Montreal representó la mejor actuación de Colapinto en la Fórmula 1 y le permitió alcanzar los 15 puntos en la temporada, consolidándose como uno de los pilotos revelación del campeonato. La carrera fue ganada nuevamente por Kimi Antonelli, mientras que Lewis Hamilton y Max Verstappen completaron el podio. La próxima fecha será en el circuito callejero de Mónaco, del 4 al 7 de junio, donde el argentino buscará seguir estirando su gran presente.
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