El gesto de Colapinto al enterarse de la derrota de River en la final del campeonato

El gesto de Colapinto al enterarse de la derrota de River

Embed "PERDIÓ RIVER, FRANCO... "



El gestito de Colapinto, a la salida del circuito de Canadá, después de enterarse que finalmente Belgrano salió campeón.



chichoytomi (IG) pic.twitter.com/RxqOLZy4fn — Diario Olé (@DiarioOle) May 25, 2026

En lo deportivo, Colapinto construyó una actuación sólida en un fin de semana que había comenzado complicado por problemas eléctricos en su auto durante las prácticas. El argentino largó décimo y terminó sexto gracias a una estrategia efectiva de Alpine y a una conducción consistente pese a un roce contra el muro después de su paso por boxes. “Le pegué fuerte a la pared y la suspensión quedó un poco mal. Después fui más tranquilo”, explicó el piloto sobre uno de los momentos críticos de la carrera.