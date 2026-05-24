Franco Colapinto hizo historia en Canadá: 6° en su mejor resultado en la Fórmula 1

La carrera cambió definitivamente en la vuelta 30, cuando Russell sufrió un desperfecto técnico en su Mercedes y quedó fuera de competencia mientras peleaba por la punta con Antonelli. A partir de allí, el italiano tomó el liderazgo y Verstappen (Red Bull) pasó a ser su principal perseguidor, aunque sin poder acercarse demasiado.

Colapinto aprovechó ese contexto y quedó sexto tras el abandono de Lando Norris, que dejó la carrera por un problema en la caja de cambios cuando marchaba fuera de los puestos principales a bordo de un McLaren que nunca encontró rendimiento en Montreal.

En el tramo final, Colapinto manejó la diferencia sobre Liam Lawson y evitó riesgos para asegurar un resultado histórico. El argentino terminó con más de 18 segundos de ventaja sobre el neozelandés y confirmó su mejor actuación desde su arribo a la Fórmula 1 en 2024.

Antonelli se quedó con el triunfo escoltado por Verstappen y Lewis Hamilton, mientras que el piloto argentino cerró el mejor fin de semana para un representante nacional en la Máxima desde 1982 cuando Reutemann quedó 2º en el GP de Sudáfrica. Sí, Franco va y va, logrando mejores marcas carrera a carrera...

"Estoy feliz de haberles dado este resultado, se lo merecían por haberme apoyado tanto. Después de conocer a Leo fue todo muy positivo", expresó Colapinto en declaraciones a la transmisión oficial una vez que finalizó la carrera.

A su vez, el piloto de Alpine se refirió a su desempeño y puntualizó en una acción que ocurrió en la vuelta 32, cuando chocó la pared en la salida de boxes: "Muy aburrido al principio, empujé mucho. Venía a fondo, venía fuerte. Y después cuando salí de boxes y le pegue a la pared, pise un poco de agua y me fui”.

Franco Colapinto, sexto en el GP de Canadá