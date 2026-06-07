Franco Colapinto, en el GP de Mónaco: horario y dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1

El piloto de Alpine afronta una nueva presentación en Montecarlo tras una clasificación que lo dejó en mitad del pelotón para la octava carrera del año.
Franco Colapinto volverá a salir a la pista este domingo en el Gran Premio de Mónaco, una de las citas más emblemáticas del calendario de la Fórmula 1. El piloto argentino, que largará desde el 14º lugar, necesita avanzar posiciones en la octava carrera del año de la Fórmula 1 y acercarse a la zona de puntos en una pista que suele estar marcada por la estrategia y los escasos espacios para sobrepasar.
A bordo de su Alpine, Colapinto registró un tiempo de 1:13.995 y no pudo acceder a la tanda definitiva que confirmó la pole position. Tras haber superado la Q1 en el 14° puesto con una vuelta de 1:14.573, el pilarense mejoró en la segunda ronda de clasificación, pero quedó a 233 milésimas del corte establecido por su compañero de equipo, Pierre Gasly, que avanzó a la Q3 con un tiempo de 1:13.762 y largará desde el noveno lugar. Repetir la hazaña que logró en el GP de Canadá no será para nada fácil.
La actividad del fin de semana no comenzó de la manera esperada para el piloto de Alpine. Durante las dos tandas de entrenamientos del viernes terminó 15°, siempre por detrás de Pierre Gasly, que se ubicó 10° y 11°. Además, el bonaerense protagonizó un leve incidente durante la segunda práctica: a la salida de la curva 1 rozó una de las defensas del circuito, aunque el contacto no generó daños importantes en el A526 y pudo completar el trabajo previsto por el equipo francés.
El sábado tampoco resultó sencillo para el argentino. Luego de finalizar 19° en el último ensayo libre, mejoró su rendimiento en la clasificación y logró ubicarse, al menos, en el 14° puesto de la grilla para la competencia principal. Esa posición representa un desafío adicional en Montecarlo, donde los adelantamientos suelen ser muy complicados y las posibilidades de escalar lugares dependerán en gran medida de la estrategia, las paradas en boxes y cualquier error ajeno que se produzca durante la prueba.
En el otro lado del box, Gasly consiguió meterse en la Q3 y terminó noveno, una diferencia que le permitirá partir más adelante y con mejores perspectivas para pelear por unidades en la octava fecha del campeonato para Alpine.
La clasificación tuvo un cierre apasionante. Kimi Antonelli, actual líder del certamen, se quedó con la pole position gracias a una vuelta de 1:12.051 y superó por apenas 43 milésimas a Max Verstappen, en una definición ajustadísima por el primer lugar de la grilla.
La carrera de la Fórmula 1 podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports, en los siguientes canales:
El Circuito de Mónaco, emplazado en las calles de Montecarlo, es uno de los escenarios más reconocidos de la máxima categoría del automovilismo internacional. Su trazado urbano combina sectores muy angostos, curvas de baja velocidad y muros ubicados a pocos centímetros de la pista, considerándose de riesgo si se quiere adelantar para ganar posiciones.
La precisión resulta fundamental en cada vuelta, ya que cualquier error puede derivar en un toque o abandono. Por su complejidad técnica, su historia y el entorno de lujo que lo rodea, la competencia es considerada una de las más prestigiosas y tradicionales de toda la temporada.