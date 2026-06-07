Franco Colapinto, en el GP de Mónaco: horario y dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1

La actividad del fin de semana no comenzó de la manera esperada para el piloto de Alpine. Durante las dos tandas de entrenamientos del viernes terminó 15°, siempre por detrás de Pierre Gasly, que se ubicó 10° y 11°. Además, el bonaerense protagonizó un leve incidente durante la segunda práctica: a la salida de la curva 1 rozó una de las defensas del circuito, aunque el contacto no generó daños importantes en el A526 y pudo completar el trabajo previsto por el equipo francés.

El sábado tampoco resultó sencillo para el argentino. Luego de finalizar 19° en el último ensayo libre, mejoró su rendimiento en la clasificación y logró ubicarse, al menos, en el 14° puesto de la grilla para la competencia principal. Esa posición representa un desafío adicional en Montecarlo, donde los adelantamientos suelen ser muy complicados y las posibilidades de escalar lugares dependerán en gran medida de la estrategia, las paradas en boxes y cualquier error ajeno que se produzca durante la prueba.

En el otro lado del box, Gasly consiguió meterse en la Q3 y terminó noveno, una diferencia que le permitirá partir más adelante y con mejores perspectivas para pelear por unidades en la octava fecha del campeonato para Alpine.

La clasificación tuvo un cierre apasionante. Kimi Antonelli, actual líder del certamen, se quedó con la pole position gracias a una vuelta de 1:12.051 y superó por apenas 43 milésimas a Max Verstappen, en una definición ajustadísima por el primer lugar de la grilla.

Formula 1 largada Monaco

F1, en vivo: dónde ver el GP de Mónaco por TV y seguir ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports, en los siguientes canales:

Canal 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canal 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canal 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Cómo es el circuito del GP de Mónaco de la F1

El Circuito de Mónaco, emplazado en las calles de Montecarlo, es uno de los escenarios más reconocidos de la máxima categoría del automovilismo internacional. Su trazado urbano combina sectores muy angostos, curvas de baja velocidad y muros ubicados a pocos centímetros de la pista, considerándose de riesgo si se quiere adelantar para ganar posiciones.

La precisión resulta fundamental en cada vuelta, ya que cualquier error puede derivar en un toque o abandono. Por su complejidad técnica, su historia y el entorno de lujo que lo rodea, la competencia es considerada una de las más prestigiosas y tradicionales de toda la temporada.