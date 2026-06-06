Gran Premio de Mónaco: Franco Colapinto largará desde la 14° posición

La sesión estuvo marcada por el accidente del brasileño Gabriel Bortoleto en el cierre de la Q1. El piloto de Audi impactó contra las defensas y provocó una bandera roja que condicionó los últimos intentos de varios competidores. Colapinto ya había asegurado su clasificación a la siguiente instancia, mientras que los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman quedaron eliminados, un resultado que podría favorecer a Alpine en la lucha por la mitad de la tabla del campeonato.

La gran figura de la clasificación fue el italiano Andrea Kimi Antonelli, que confirmó su excelente fin de semana en el Principado. El piloto de Mercedes completó una vuelta brillante de 1:12.051 en la Q3 y se quedó con la pole position, superando por apenas 43 milésimas a Max Verstappen. Detrás de ellos terminó George Russell, mientras que Charles Leclerc sufrió un accidente en su último intento y debió conformarse con el cuarto lugar.

largada La grilla de largada para el Gran Premio de Mónaco.

Para Colapinto, la clasificación dejó sensaciones positivas pese a no alcanzar la Q3. Luego de un viernes complicado y una tercera práctica libre en la que terminó 19°, el argentino logró mejorar el rendimiento del Alpine y ubicarse en una posición que le permitirá pelear por avanzar en carrera.

Un viernes con sensaciones encontradas

El viernes, Colapinto había finalizado 15° en ambas sesiones de entrenamientos libres. En la FP1 registró un tiempo de 1:16.189 tras completar 31 vueltas, mientras que en la FP2 mejoró hasta 1:14.758 luego de 29 giros.

Al término de la jornada, el argentino fue autocrítico respecto al rendimiento del Alpine.

“En general, el auto no se siente bien y no está consistente todas las vueltas y curvas. Mucho por trabajar. No fue un gran día”.

Además, recordó con humor el toque que sufrió en la curva Sainte Devote:

“A la pared aprendí a pegarle. En Canadá y hoy le di un buen abrazo”.

Por su parte, el director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, reconoció que el equipo todavía debe mejorar aspectos clave del monoplaza, especialmente en tracción y frenado.

Horarios del GP de Mónaco

Carrera: domingo 7 de junio, 10:00 (hora de Argentina).

La actividad podrá verse a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.