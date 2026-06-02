Franco Colapinto se mostró ilusionado con el GP de Mónaco de la Fórmula 1

La cita en Montecarlo tiene además un significado especial para Colapinto porque reside en el Principado y siguió de cerca el armado del circuito durante las últimas semanas. “Vivo en Mónaco, así que vi cómo fueron construyendo el circuito mientras estaba en casa y no puedo esperar para salir a pista en la primera práctica libre del viernes”, contó. Sobre el desafío que representa el trazado, agregó: “Es uno de los circuitos más emocionantes para un piloto por lo cerca que están los muros. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con estos autos, que son más livianos y ágiles”.