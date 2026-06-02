Franco Colapinto se mostró ilusionado con el GP de Mónaco de la Fórmula 1

El piloto argentino afrontará una de las carreras más especiales del calendario tras su gran actuación en Canadá y con la confianza en alza dentro de Alpine.
Franco Colapinto afrontará este fin de semana uno de los compromisos más esperados de la temporada con la disputa del Gran Premio de Mónaco. Después de sumar puntos en Canadá y protagonizar el mejor resultado del año para Alpine, el argentino llega al emblemático circuito callejero con optimismo y con la intención de sostener el crecimiento que viene mostrando en la Fórmula 1. “Fue una semana muy movida para el equipo después de la carrera en Montreal y muy positiva mientras buscamos continuar con nuestro gran impulso”, destacó.
El piloto de 23 años aprovechó los días posteriores a la carrera para continuar trabajando junto al equipo. “Estuve en el simulador enseguida el lunes después de la carrera. Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el comienzo de la intensa temporada europea y para Mónaco, una de las mejores carreras del año”, explicó el bonaerense, que buscará volver a pelear por los puntos.
La cita en Montecarlo tiene además un significado especial para Colapinto porque reside en el Principado y siguió de cerca el armado del circuito durante las últimas semanas. “Vivo en Mónaco, así que vi cómo fueron construyendo el circuito mientras estaba en casa y no puedo esperar para salir a pista en la primera práctica libre del viernes”, contó. Sobre el desafío que representa el trazado, agregó: “Es uno de los circuitos más emocionantes para un piloto por lo cerca que están los muros. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con estos autos, que son más livianos y ágiles”.
Con tres entrenamientos antes de la clasificación, el argentino considera que tendrá más margen para adaptarse al circuito y encontrar confianza. “Volvemos a un cronograma tradicional por primera vez desde Suzuka, así que podremos tomar sensaciones de la pista y ganar confianza en cada sesión”, señaló.
Además, remarcó la importancia de la clasificación en un escenario donde los sobrepasos son escasos: “Como adelantar es tan complicado en este circuito, probablemente el sábado sea el día más importante de toda la temporada”. Con ese panorama, dejó en claro cuál es la meta para el fin de semana: “Nuestro objetivo es volver a terminar dentro del top 10 y continuar con nuestro sólido rendimiento”.
Viernes 5
Práctica libre 1: 08:30 - 09:30
Práctica libre 2: 12:00 - 13:00
Sábado 6
Práctica libre 3: 07:30 - 08:30
Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo
Carrera: 10:00
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
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