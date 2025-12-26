Balance positivo del Papa Noel Solidario

Sin embargo están los que hacen el balance de la Nochebuena y la Navidad: si gustó la comida, si los familiares se sintieron cómodos o si los que recibieron regalos quedaron conformes con ellos.

Uno de los que se sentó y realizó un arqueo de todo lo que trabajó y brindó durante los últimos días fue el Papa Noel solidario, que en su trineo recorrió varios barrios de La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solo, con pocos o varios ayudantes o acompañado de algunos medios de comunicación, este Santa Claus criollo entregó regalos, como unas 17 mil bolsitas con golosinas, aguas saborizadas de la empresa “Ivess Jauregui”, prendas de vestir y zapatillas en San Justo, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Ramos Mejia y 22 de Enero, entre otros puntos, y tuvo su punto cúlmine en la visita al Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Boca.

Allí una mujer le acercó una carta en la que pedía por una silla de ruedas para un chico de 19 años que la necesitaba. Papa Noel logró cumplir su sueño y, gracias a la colaboración de una familia, el joven pudo conseguirla.

El 5° Oficial Walter de la Fuente, impulsor de esta idea, destacó que “el balance fue más que positivo. La verdad siento una alegría enorme al ver las caras de felicidad de los niños al recibir un pequeño presente, la respuesta de los más grandes, que siempre están, y de que cada vez más personas responden para poder llevar adelante esta iniciativa que ya tiene varios años de vigencia”.

Por otro lado, agradeció “a sus compañeros del Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Boca, a los colaboradores anónimos y a los medios de comunicación que siempre ayudan para difundir los lugares en los que Papa Noel va a entregar regalos o los recorridos que va a realizar”.