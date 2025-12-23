Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este martes 23 de diciembre

SMN martes 23 de diciembre Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires y el AMBA

De cara a la Nochebuena del miércoles 24 de diciembre, podría repetirse el mismo patrón: nubosidad variable a lo largo del día y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche. En cuanto a las marcas térmicas, se prevé una mínima cercana a los 22 °C y una máxima que podría alcanzar los 33 °C.

Para el jueves 25, Día de Navidad, el panorama sería algo más favorable, ya que el SMN no anticipa precipitaciones. El cielo estaría mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con tendencia a parcial nublado hacia la tarde y noche, mientras que las temperaturas oscilarían entre 20 °C y 29 °C.

El cierre de la semana también se presentaría con nubosidad variable el viernes, acompañado de calor: la mínima rondaría los 22 °C y la máxima treparía hasta los 32 °C.

Clima en el resto del país

En gran parte del país continuará el tiempo caluroso y húmedo, especialmente en el centro y norte, con temperaturas elevadas y nubosidad variable, alcanzando temperaturas que oscilaran entre los 28°C y 30°C. En varias provincias se mantiene un escenario de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, sobre todo en el NEA y NOA.

SMN martes 23 de diciembre país Mapa del clima del país para este martes 23 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, incluidos Buenos Aires y alrededores, el panorama seguirá con calor y cielo cubierto por momentos, con chances de precipitaciones en algunas zonas, aunque también habrá períodos de mejora y buen tiempo con temperaturas que alcanzarán los 32°C.

En la Patagonia, las condiciones serán más templadas y estables, con temperaturas más agradables, que no superarán los 25°C (salvo Neuquén, con 28°C de máxima) en comparación con el resto del país, aunque no se descartan vientos intensos en ciertos sectores.