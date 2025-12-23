Clima |

Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este martes 23 de diciembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé la continuación de un clima inestable en CABA y alrededores en la previa de nochebuena y navidad.

Para este martes, el SMN mantiene la chance de tormentas aisladas durante la madrugada, continuidad de un período marcado por el tiempo inestable. Sin embargo, luego las condiciones mejorarían: se espera una jornada con cielo mayormente nublado, ambiente caluroso y temperaturas entre los 21 °C y 32 °C.

SMN martes 23 de diciembre
Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires y el AMBA

De cara a la Nochebuena del miércoles 24 de diciembre, podría repetirse el mismo patrón: nubosidad variable a lo largo del día y la posibilidad de lluvias aisladas hacia la noche. En cuanto a las marcas térmicas, se prevé una mínima cercana a los 22 °C y una máxima que podría alcanzar los 33 °C.

Para el jueves 25, Día de Navidad, el panorama sería algo más favorable, ya que el SMN no anticipa precipitaciones. El cielo estaría mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con tendencia a parcial nublado hacia la tarde y noche, mientras que las temperaturas oscilarían entre 20 °C y 29 °C.

El cierre de la semana también se presentaría con nubosidad variable el viernes, acompañado de calor: la mínima rondaría los 22 °C y la máxima treparía hasta los 32 °C.

Clima en el resto del país

En gran parte del país continuará el tiempo caluroso y húmedo, especialmente en el centro y norte, con temperaturas elevadas y nubosidad variable, alcanzando temperaturas que oscilaran entre los 28°C y 30°C. En varias provincias se mantiene un escenario de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, sobre todo en el NEA y NOA.

SMN martes 23 de diciembre país
Mapa del clima del país para este martes 23 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

Mapa del clima del país para este martes 23 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, incluidos Buenos Aires y alrededores, el panorama seguirá con calor y cielo cubierto por momentos, con chances de precipitaciones en algunas zonas, aunque también habrá períodos de mejora y buen tiempo con temperaturas que alcanzarán los 32°C.

En la Patagonia, las condiciones serán más templadas y estables, con temperaturas más agradables, que no superarán los 25°C (salvo Neuquén, con 28°C de máxima) en comparación con el resto del país, aunque no se descartan vientos intensos en ciertos sectores.

ADEMÁS: Agustín Canapino ganó el Olimpia de Oro: todos los ganadores

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados