Invasión de bichos voladores en CABA: qué son, por qué aparecen y cómo evitarlos

Según explicó el entomólogo Horacio Walantus, especialista en insectos, se trata de belostomátidos, conocidos popularmente como "chinches de agua". En diálogo con el canal de "Todo Noticias", el experto detalló que estos insectos no se alimentan de sangre, no transmiten enfermedades y no representan un riesgo sanitario para las personas, aunque pueden picar si se sienten amenazados.

“Si los molestamos, se van a defender y nos van a picar. La picadura duele, pero no envenena, es muy parecida a una quemadura”, aclaró Walantus. Por ese motivo, recomendó evitar el contacto directo y, en caso de encontrarlos en piletas, retirarlos con una red. Aplastarlos o manipularlos con la mano puede provocar una reacción defensiva del insecto.

La aparición masiva de estas chinches acuáticas está vinculada a factores climáticos y ecológicos. De acuerdo con el especialista, en la Ciudad suelen aparecer luego de lluvias intensas y repentinas, especialmente cuando vienen precedidas por períodos prolongados de sequía. En esas condiciones, los huevos se acumulan y eclosionan de manera simultánea, generando una explosión poblacional.

Si bien son insectos acuáticos y su hábitat natural son lagunas, arroyos y ríos, tienen la capacidad de volar largas distancias. En ese desplazamiento, se sienten atraídos por la luz artificial, lo que explica su presencia en zonas urbanas densamente pobladas como CABA y el conurbano bonaerense.

Walantus también señaló que la expansión urbana es otro factor clave: “Hemos ido colonizando ambientes naturales, llevando barrios y countries a zonas que antes ocupaban estos insectos. Por eso no es raro que aparezcan de repente”, explicó.

Pese a la sorpresa que generan, las chinches de agua cumplen un rol ecológico fundamental. El especialista las definió como “aliadas”, ya que se alimentan de larvas de mosquitos y ayudan a controlar plagas que sí resultan problemáticas para la salud. “Mantienen a raya a estas plagas, por lo tanto son aliados nuestros”, remarcó.

¿Por qué aparecieron estos insectos en CABA?

Desde la Subsecretaría de Ambiente porteña coincidieron en que las condiciones de extrema humedad y las tormentas recientes favorecieron una explosión demográfica de estos invertebrados, que habitan cuerpos de agua poco profundos y rara vez aparecen en grandes cantidades en zonas urbanas. Indicaron además que el fenómeno es transitorio y debería desaparecer en pocos días, cuando cambien las condiciones climáticas.

Los belostomátidos pertenecen a la familia Belostomatidae y son comunes en provincias del Litoral, como Entre Ríos, y en países como Paraguay, donde se los conoce como “chincha” o “picudo”. Pueden alcanzar hasta 12 centímetros de largo, tienen el cuerpo aplanado, coloración marrón y patas delanteras adaptadas para la caza.

Durante el tiempo que dure su presencia, las autoridades y especialistas recomiendan apagar luces exteriores, colocar mosquiteros y no tocarlos. Aunque pueden morder si se sienten amenazados, no son venenosos y no representan un peligro para la población.