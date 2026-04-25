¡Bombazo en Brasil! Se lesionó Éder Militao, deberá operarse y se perderá el Mundial

El defensor de Real Madrid sufrió una recaída en una lesión muscular, será intervenido quirúrgicamente y estará entre cuatro y cinco meses afuera. Duro golpe para la Canarinha de cara a la Copa del Mundo.
La selección de Brasil recibió una noticia devastadora cuando restan menos de tres meses para la Copa del Mundo: Éder Militao se perderá el Mundial 2026 tras agravarse la lesión muscular que sufrió con Real Madrid y confirmarse que deberá pasar por el quirófano.
El zaguero se lesionó en el duelo ante Alavés y, aunque en un principio el panorama no parecía alarmante, los estudios revelaron que se reabrió la cicatriz de una lesión previa en el bíceps femoral izquierdo, una zona que ya le había traído problemas en diciembre pasado.
Ante este escenario, los médicos del club español recomendaron una intervención quirúrgica para evitar nuevas recaídas. La recuperación demandará entre cuatro y cinco meses, plazos incompatibles con llegar en condiciones a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
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La noticia representa un golpe sensible para Carlo Ancelotti, que ya arrastra dudas por otras bajas en el plantel brasileño, como las de Rodrygo y Estevao. La ausencia de Militao obliga a replantear la estructura defensiva de un seleccionado que lo tenía como una pieza central.
En las últimas horas trascendió que el defensor evaluó evitar la operación para intentar llegar al Mundial mediante un tratamiento conservador, con una recuperación estimada en cinco semanas. Sin embargo, esa alternativa implicaba un altísimo riesgo de recaída y finalmente fue descartada.
Además de perderse la cita mundialista, Militao también queda marginado para el tramo decisivo de la temporada con Real Madrid, que sufre una baja sensible en defensa.
La lesión del central brasileño modifica también el panorama de los candidatos al título. Brasil pierde jerarquía en una zona clave y su ausencia puede impactar en el equilibrio de fuerzas entre los grandes aspirantes, con selecciones como Argentina que podrían verse indirectamente favorecidas.