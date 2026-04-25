¡Bombazo en Brasil! Se lesionó Éder Militao, deberá operarse y se perderá el Mundial

imago1076445370.jpg Éder Militao sufrió una recaída muscular, será operado y quedó descartado para el Mundial 2026 con Brasil.

La noticia representa un golpe sensible para Carlo Ancelotti, que ya arrastra dudas por otras bajas en el plantel brasileño, como las de Rodrygo y Estevao. La ausencia de Militao obliga a replantear la estructura defensiva de un seleccionado que lo tenía como una pieza central.

En las últimas horas trascendió que el defensor evaluó evitar la operación para intentar llegar al Mundial mediante un tratamiento conservador, con una recuperación estimada en cinco semanas. Sin embargo, esa alternativa implicaba un altísimo riesgo de recaída y finalmente fue descartada.

Además de perderse la cita mundialista, Militao también queda marginado para el tramo decisivo de la temporada con Real Madrid, que sufre una baja sensible en defensa.

La lesión del central brasileño modifica también el panorama de los candidatos al título. Brasil pierde jerarquía en una zona clave y su ausencia puede impactar en el equilibrio de fuerzas entre los grandes aspirantes, con selecciones como Argentina que podrían verse indirectamente favorecidas.