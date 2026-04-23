¿Italia al Mundial? La FIFA se pronunció sobre la chance de que vaya por Irán

Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol a nivel mundial, rechazó la propuesta de Donald Trump. "El deporte debe estar al margen de la política", expresó.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rechazó la propuesta de Donald Trump -mencionada mediante un emisario suyo- de que Italia, que no logró clasificar, reemplace a Irán -por su conflicto bélico- en la Copa del Mundo. De esta manera, la Azurra, que perdió por penales con Bosnia en la final del Repechaje, se quedó afuera también por escritorio de la máxima cita más allá de los pedidos desde el Gobierno de Estados Unidos.
Infantino fue contundente sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026: "Tiene que venir, por supuesto. Representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar. Deben jugar porque el deporte debe estar al margen de la política".
Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, respaldó a Infantino: “En primer lugar, no creo que sea posible, y en segundo lugar, me sentiría ofendido. Hay que merecerlo para ir al Mundial”. Italia, campeona del mundo en 2006, lleva una maldición sin fin: quedó afuera en fase de grupos en 2010 y 2014 y no pudo clasificar a las ediciones de 2018, 2022 y ahora 2026.
Cabe recordar que el propio reglamento de la FIFA cuenta con un apartado que abre la ventana a un ingreso de Italia, aunque para el mismo debería el seleccionado persa bajarse de la competencia. Una situación que no parece posible bajo ninguna circunstancia y menos teniendo en cuenta que es apenas la segunda participación del país.
El artículo 6 inciso 7 especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".
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