¿Italia al Mundial? La FIFA se pronunció sobre la chance de que vaya por Irán

Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, respaldó a Infantino: “En primer lugar, no creo que sea posible, y en segundo lugar, me sentiría ofendido. Hay que merecerlo para ir al Mundial”. Italia, campeona del mundo en 2006, lleva una maldición sin fin: quedó afuera en fase de grupos en 2010 y 2014 y no pudo clasificar a las ediciones de 2018, 2022 y ahora 2026.

Cabe recordar que el propio reglamento de la FIFA cuenta con un apartado que abre la ventana a un ingreso de Italia, aunque para el mismo debería el seleccionado persa bajarse de la competencia. Una situación que no parece posible bajo ninguna circunstancia y menos teniendo en cuenta que es apenas la segunda participación del país.

El artículo 6 inciso 7 especifica que "si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".