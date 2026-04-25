Pese al empate con Barracas, Gustavo Costas mantiene la fe: "Vamos a entrar a los playoffs"

Tras el 1 a 1 en el Cilindro, el entrenador destacó la reacción de Racing pese a jugar casi todo el partido con diez hombres. Ratificó su confianza en clasificar y aseguró que el objetivo sigue siendo pelear el campeonato.
Después de la tensión que había dejado el empate 1 a 1 contra Barracas Central y en medio del clima caliente en el Cilindro, Gustavo Costas buscó transmitir respaldo y confianza de cara a lo que viene. El entrenador de Racing valoró la actitud de su equipo pese a la temprana expulsión de Adrián Fernández y dejó una frase cargada de optimismo: “Tengo una fe enorme en que vamos a entrar a los playoffs”.
El técnico remarcó que, pese a jugar prácticamente todo el encuentro con un hombre menos, encontró una versión competitiva de su equipo. “Luego de ver al equipo hoy estamos más vivos que nunca”, sostuvo en conferencia, y aseguró que el objetivo sigue siendo claro: meterse entre los ocho y pelear por el título.
Costas destacó especialmente la entrega del plantel, en contraste con las críticas que había realizado días atrás por el nivel mostrado ante Aldosivi. “No podemos jugar un partido como el del otro día, aunque hubiésemos ganado me iba con bronca. Pero hoy el equipo mostró lo que siempre tuvo, entrega”, afirmó.
El entrenador también se refirió a la expulsión de Fernández, que condicionó el partido desde el arranque. Aunque evitó cuestionar el fallo arbitral sin haber revisado la jugada, admitió que es una situación a corregir. “Nos pasó muchas veces y no puede seguir sucediendo”, remarcó.
De cara al futuro, Costas puso primero el foco en la Copa Sudamericana, donde Racing visitará a Caracas, aunque dejó en claro que la ilusión en el torneo local sigue intacta. “Primero hay que ir a Venezuela a ganar y después ojalá podamos entrar, porque estos chicos se lo merecen”, señaló.
Además, elogió el rendimiento de Matías Zaracho, una de las figuras de la noche. El DT celebró su recuperación futbolística y emocional: “Me pone muy contento por él, es de la casa y ojalá podamos recuperarlo”.
Sobre Santiago Sosa, llevó tranquilidad al confirmar que no habría llegado a la quinta amarilla y podría estar disponible en la última fecha frente a Huracán, un duelo que puede definir el futuro académico en el Apertura.
En la previa de un partido decisivo para las aspiraciones de Racing, los hinchas hicieron sentir su apoyo a Gustavo Costas con pasacalles que aparecieron en las inmediaciones del Cilindro con un mensaje contundente: “Sos de Racing. A muerte con vos”. La manifestación surgió en un momento delicado para el equipo, golpeado por una racha negativa y cuestionamientos por el rendimiento.
El gesto de respaldo tomó fuerza luego de días de tensión, con La Academia fuera de los puestos de clasificación y tras cuatro partidos sin victorias. Incluso después del flojo empate ante Aldosivi, cuando el propio Costas había apuntado contra la actitud de sus jugadores, la gente eligió respaldar al entrenador y marcar postura en medio del clima de presión.
La racha adversa, con derrotas ante Botafogo, Independiente y River, además de dudas por lesiones y suspensiones, había incrementado la preocupación en Avellaneda. En ese contexto, los pasacalles aparecieron como una muestra de apoyo explícita para un técnico identificado con el club, en una semana cargada de tensión.
Los mensajes en las calles funcionaron como antesala de lo que luego se vio en el estadio: un respaldo que, pese al mal momento futbolístico, sigue sosteniendo a Costas. En una noche de nervios y urgencias, el apoyo de los hinchas fue también una señal política y emocional en favor del entrenador.