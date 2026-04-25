Pese al empate con Barracas, Gustavo Costas mantiene la fe: "Vamos a entrar a los playoffs"

2026_04_260424915 Gustavo Costas destacó la entrega de los jugadores de Racing, pese a la expulsión temprano de Adrián Fernández.

De cara al futuro, Costas puso primero el foco en la Copa Sudamericana, donde Racing visitará a Caracas, aunque dejó en claro que la ilusión en el torneo local sigue intacta. “Primero hay que ir a Venezuela a ganar y después ojalá podamos entrar, porque estos chicos se lo merecen”, señaló.

Además, elogió el rendimiento de Matías Zaracho, una de las figuras de la noche. El DT celebró su recuperación futbolística y emocional: “Me pone muy contento por él, es de la casa y ojalá podamos recuperarlo”.

Sobre Santiago Sosa, llevó tranquilidad al confirmar que no habría llegado a la quinta amarilla y podría estar disponible en la última fecha frente a Huracán, un duelo que puede definir el futuro académico en el Apertura.

El respaldo de los hinchas a Costas, con pasacalles en el Cilindro

En la previa de un partido decisivo para las aspiraciones de Racing, los hinchas hicieron sentir su apoyo a Gustavo Costas con pasacalles que aparecieron en las inmediaciones del Cilindro con un mensaje contundente: “Sos de Racing. A muerte con vos”. La manifestación surgió en un momento delicado para el equipo, golpeado por una racha negativa y cuestionamientos por el rendimiento.

El gesto de respaldo tomó fuerza luego de días de tensión, con La Academia fuera de los puestos de clasificación y tras cuatro partidos sin victorias. Incluso después del flojo empate ante Aldosivi, cuando el propio Costas había apuntado contra la actitud de sus jugadores, la gente eligió respaldar al entrenador y marcar postura en medio del clima de presión.

Captura de pantalla 2026-04-25 083335 En medio del momento delicado, los simpatizantes académicos ratificaron su respaldo al entrenador con un mensaje contundente: “A muerte con vos”.

La racha adversa, con derrotas ante Botafogo, Independiente y River, además de dudas por lesiones y suspensiones, había incrementado la preocupación en Avellaneda. En ese contexto, los pasacalles aparecieron como una muestra de apoyo explícita para un técnico identificado con el club, en una semana cargada de tensión.

Los mensajes en las calles funcionaron como antesala de lo que luego se vio en el estadio: un respaldo que, pese al mal momento futbolístico, sigue sosteniendo a Costas. En una noche de nervios y urgencias, el apoyo de los hinchas fue también una señal política y emocional en favor del entrenador.