Catalina Turienzo, la argentina que compite por ser la mejor navegante joven del mundo

La regatista de Bahía Blanca ganó el Mundial Sub 21 de Fórmula Kite por tercer año consecutivo y quedó entre los cuatro finalistas al premio de World Sailing.
La regatista argentina Catalina Turienzo fue seleccionada entre las cuatro finalistas al premio a la mejor navegante joven del año, que entrega la federación internacional World Sailing. La deportista bahiense, de 20 años, llegó a la instancia definitiva después de una temporada en la que volvió a consagrarse campeona mundial Sub 21 de Fórmula Kite.
La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 18 de noviembre en Qingdao, China, y Turienzo competirá por el reconocimiento junto con otras tres deportistas: la francesa Vaina Picot, representante de Fórmula Wing; el israelí Tamar Steinberg y la italiana Medea Falcioni, ambos de la categoría IQFoil.
“Para mí es un orgullo porque es una manera de que el país esté representado”, expresó la argentina en declaraciones a la prena, al conocer su nominación. Además, destacó la dimensión de haber llegado a la instancia final entre los representantes de las distintas disciplinas de la vela.
El reconocimiento internacional llega después de una trayectoria destacada en la categoría juvenil. Turienzo obtuvo el título mundial Sub 21 de Fórmula Kite en 2024, 2025 y 2026, por lo que acumula tres campeonatos consecutivos.
Su consagración más reciente fue en agosto de 2026, durante el Mundial Juvenil de Fórmula Kite disputado en Urla, Turquía. Allí volvió a quedarse con el primer puesto y reafirmó su lugar entre las principales representantes de la disciplina en su categoría.
La Fórmula Kite es una modalidad de vela en la que los deportistas utilizan una tabla y una cometa de tracción para desplazarse sobre el agua. La especialidad combina velocidad, técnica y estrategia, y forma parte del programa olímpico.
La ganadora del premio será elegida mediante una votación publicada en la página oficial de World Sailing. Turienzo integra la lista definitiva de cuatro candidatos de su categoría y representará a la Argentina en la ceremonia que se desarrollará en China.
“Ya es una locura que esté entre los cuatro finalistas de las distintas categorías de toda la actividad”, señaló la regatista.
El resultado se conocerá el 18 de noviembre, cuando la federación internacional anuncie a los ganadores de sus premios anuales.