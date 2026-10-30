Catalina Turienzo, la argentina que compite por ser la mejor navegante joven del mundo

Su consagración más reciente fue en agosto de 2026, durante el Mundial Juvenil de Fórmula Kite disputado en Urla, Turquía. Allí volvió a quedarse con el primer puesto y reafirmó su lugar entre las principales representantes de la disciplina en su categoría.

Turienzo se consagró campeona mundial juvenil de Fórmula Kite en agosto, durante la competencia disputada en Urla, Turquía.

La Fórmula Kite es una modalidad de vela en la que los deportistas utilizan una tabla y una cometa de tracción para desplazarse sobre el agua. La especialidad combina velocidad, técnica y estrategia, y forma parte del programa olímpico.

La ganadora del premio será elegida mediante una votación publicada en la página oficial de World Sailing. Turienzo integra la lista definitiva de cuatro candidatos de su categoría y representará a la Argentina en la ceremonia que se desarrollará en China.

“Ya es una locura que esté entre los cuatro finalistas de las distintas categorías de toda la actividad”, señaló la regatista.

El resultado se conocerá el 18 de noviembre, cuando la federación internacional anuncie a los ganadores de sus premios anuales.