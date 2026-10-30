El fútbol argentino y mundial homenajeó a Maradona en el día en que habría cumplido 66 años

La trayectoria del Diez con la Selección argentina, especialmente su participación en la conquista del Mundial de México 1986, continúa siendo uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol nacional.

Los homenajes de las instituciones volvieron a poner de manifiesto que el legado de Maradona supera los clubes en los que jugó y los colores que defendió. Su influencia trascendió las fronteras y lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial.

El inolvidable @DiegoAMaradona hubiera cumplido hoy 66 años Mandamos desde Sevilla un abrazo al cielo para el Diego #WeAreSevilla https://t.co/5jPXPFY2Qp — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2026

Con admiración, respeto y amor eterno Feliz cumpleaños, Diego https://t.co/prP8Sv56VX — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) October 30, 2026

Diego Armando Maradona. En Racing. O sea, en el ojo de la inolvidable Daniela D’Adamo. Y en su vida y en la tuya y en la nuestra. Que, en última instancia, o en primera,en este día y cada día,es lo que nos va a hacer quererpara siempreal hombreque nos hizo el pueblomás feliz del universo. — Racing Club (@RacingClub) October 30, 2026