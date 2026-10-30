El fútbol argentino y mundial homenajeó a Maradona en el día en que habría cumplido 66 años

Clubes e instituciones, entre ellas la AFA, recordaron al Diez con videos, fotografías y mensajes emotivos.
Diego Maradona volvió a ocupar un lugar central en el mundo del fútbol. Este 30 de octubre, fecha en la que habría cumplido 66 años, clubes argentinos y del exterior lo recordaron con emotivas publicaciones en sus redes sociales.
A través de imágenes, videos y mensajes especiales, distintas instituciones rindieron tributo al astro argentino y destacaron la marca que dejó en la historia del deporte. Una vez más, su figura logró reunir al fútbol más allá de las rivalidades entre equipos.
Desde Argentina hasta diferentes partes del mundo, los homenajes reflejaron el cariño y la admiración que Diego mantiene entre los hinchas, a casi seis años de su fallecimiento.
Entre los mensajes que se destacaron estuvo el de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó un video para recordar a Maradona en el aniversario de su nacimiento.
La trayectoria del Diez con la Selección argentina, especialmente su participación en la conquista del Mundial de México 1986, continúa siendo uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol nacional.
Los homenajes de las instituciones volvieron a poner de manifiesto que el legado de Maradona supera los clubes en los que jugó y los colores que defendió. Su influencia trascendió las fronteras y lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial.
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