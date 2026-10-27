Elon Musk advirtió que Argentina y otros países podrían perder el 90% de su población

“¡En tres generaciones, aproximadamente un siglo, se obtiene una generación un 84 % más pequeña que la inicial! ¡En el caso de Taiwán, esa cifra sería del 97,4%!”, advierte la publicación difundida por Musk.

El empresario utilizó esa proyección para insistir sobre las consecuencias que podría tener la baja natalidad en el futuro de distintas sociedades. Sin embargo, las cifras corresponden a los escenarios planteados en el gráfico compartido y no implican que la desaparición de esos países sea un resultado inevitable.