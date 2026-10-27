Elon Musk advirtió que Argentina y otros países podrían perder el 90% de su población

El empresario compartió un gráfico que proyecta una fuerte caída demográfica en 14 países durante el próximo siglo. Entre los casos mencionados figuran Corea del Sur, Ucrania, Chile, Colombia y Argentina.
Elon Musk volvió a alertar sobre el declive demográfico mundial y advirtió que algunos países podrían sufrir una reducción extrema de su población durante el próximo siglo. “Significa que países y culturas enteras se extinguirán para siempre”, escribió el empresario al reaccionar a una publicación en X.
El magnate compartió este lunes un gráfico que señala que 14 países corren el riesgo de perder el 90% o más de sus habitantes en un plazo de 100 años, si no aumentan las tasas de fertilidad o cambian otros factores que inciden en la evolución demográfica.
La publicación original sostiene que las tasas de fertilidad son tan abstractas, que resulta difícil comprender la magnitud de la caída poblacional proyectada. El gráfico relaciona ese escenario con niveles de fecundidad muy inferiores a los 2,1 hijos por mujer que se consideran necesarios para mantener estable una población a largo plazo.
Entre los casos señalados, Corea del Sur aparece con una posible reducción del 96% de su población en tres generaciones. Ucrania y Chile figuran con una caída proyectada del 91,8%, mientras que Colombia registra un 91,6% y Argentina, un 90,4%.
“¡En tres generaciones, aproximadamente un siglo, se obtiene una generación un 84 % más pequeña que la inicial! ¡En el caso de Taiwán, esa cifra sería del 97,4%!”, advierte la publicación difundida por Musk.
El empresario utilizó esa proyección para insistir sobre las consecuencias que podría tener la baja natalidad en el futuro de distintas sociedades. Sin embargo, las cifras corresponden a los escenarios planteados en el gráfico compartido y no implican que la desaparición de esos países sea un resultado inevitable.
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