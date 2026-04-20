Investigan si es real una imagen de un soldado israelí destruyendo una estatua de Jesús

La figura de Jesucristo estaba ubicada en la ciudad de Dibil, en el sur del Líbano. El caso está en manos de la justicia
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están analizando la autenticidad de una imagen en la que se vería a un soldado israelí rompiendo una estatua de Jesucristo con un mazo, según informó este domingo Nadav Shoshani, portavoz del organismo militar.
Shoshani señaló que, si se confirma que la fotografía es real y actual, ese tipo de conducta "no corresponde a los valores de las FDI ni al comportamiento que se espera de sus soldados". También aseguró que "el incidente será investigado exhaustivamente" y, de ser necesario, se tomarán las medidas correspondientes según los resultados.
Previamente, el usuario Younis Tirawi, quien se identifica como periodista palestino, compartió una imagen en la que supuestamente aparece un militar israelí destruyendo una figura de Jesucristo durante operaciones en territorio libanés. De acuerdo con medios locales, la estatua dañada estaría situada en la ciudad de Dibil, en el sur del Líbano.
"El daño a un símbolo religioso cristiano por parte de un soldado de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] en el sur de Líbano es un acto grave y vergonzoso", escribió Saar en X. "Felicito a las FDI por condenar el incidente y por abrir una investigación al respecto. Estoy seguro de que se tomarán las medidas estrictas necesarias contra el autor de este acto repugnante", añadió.
El ministro sostuvo que ese tipo de comportamiento va completamente en contra de los valores de Israel como un país que, según su postura, respeta las distintas religiones y sus símbolos sagrados, y que busca fomentar la tolerancia y el respeto entre creyentes de diferentes credos.
"Nos disculpamos por este incidente y por cualquier ofensa causada a los sentimientos de los cristianos", concluyó.
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