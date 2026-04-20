Investigan si es real una imagen de un soldado israelí destruyendo una estatua de Jesús

El ministro sostuvo que ese tipo de comportamiento va completamente en contra de los valores de Israel como un país que, según su postura, respeta las distintas religiones y sus símbolos sagrados, y que busca fomentar la tolerancia y el respeto entre creyentes de diferentes credos.

"Nos disculpamos por este incidente y por cualquier ofensa causada a los sentimientos de los cristianos", concluyó.