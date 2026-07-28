La NASA mostró en 3D cómo es la verdadera forma de la Tierra: ¡No es tan redonda!

Además de su valor didáctico, este modelo tiene múltiples aplicaciones científicas. Permite estudiar la circulación de los océanos, monitorear las variaciones del nivel del mar, analizar el deshielo de los glaciares, seguir la distribución del agua en los continentes y obtener información sobre la estructura interna del planeta.

Los especialistas destacan que este tipo de herramientas también facilita la detección de cambios geológicos y ambientales que serían difíciles de identificar mediante otros métodos de observación.