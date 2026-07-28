Se confirmó la fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Es el 19 de..."

La cantante y el jugador de la Selección Argentina se unirán en matrimonio y celebrarán su amor con una imponente boda, antes de fin de año.
A cinco años de confirmarse la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la pareja concretará su soñada boda antes de las fiestas de Fin de Año. La oficialización pública del vínculo estuvo inmersa de versiones entrecruzadas. Porque la cantante había terminado una relación con su colega, Sebastián Yatra. Y, el jugador de fútbol, roto su matrimonio con Camila Homs, con quien tienen dos hijos, por entonces uno de ellos recién nacido.
la relación entre Tini y Rodrigo, que supo superar varias obstáculos, entre ellos algunos de salud mental de la artista, estuvo marcada por los recurrentes viajes para encontrarse en distintas partes del mundo, aprovechando los breck laborales de cada uno. Y, afianzando a pie firme e, incluso, superación una separación de unos pocos meses, ahora planean sellar su relación con una unión que será un "tirar la casa por la ventana".
"Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, enunció De paul, en un comunicado virtual que compartió en agosto del 2023, cuando blanquearon la ruptura, luego temporaria, de la pareja, en la que terminó ganando el amor.
Y ahora se preparan, luego de terminado el Mundial 2026, para lo que se supone será uno de los eventos más importantes del año: su gran boda gran. Con un despliegue que promete lujo y glamour, Tini y Rodrigo darán el sí y se unirán en matrimonio el próximo 19 de diciembre, tal cual contó en tele Susana Giménez, amiga de la familia de la artista.
Fue en Por el mundo en donde Susana, sin querer queriendo, terminó contando la fecha prevista para la boda de Tini y Rodrigo, algo que los propios protagonistas venían manteniendo en absoluto secreto. Marley, conductor del ciclo de Telefe, resaltó el buen momento que atraviesa el futbolista y comentó: “Ahora está re enamorado de Tini”, le comentó a Giménez.
“Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”, contó la diva, con naturalidad. Pero, luego, quizá tras "caer en cuentas" de que había revelado un dato que no se conocía hasta el momento, evitó dar detalles de cómo será el banquete de celebración que tendrá a Stoessel y De Paul como protagonistas absolutos.
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