Se confirmó la fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Es el 19 de..."

Tini y Rodrigo llevan juntos casi seis años, con una separación en el medio. Se casan a fin de año.

LA "METIDA DE PATA DE SUSANA"

Fue en Por el mundo en donde Susana, sin querer queriendo, terminó contando la fecha prevista para la boda de Tini y Rodrigo, algo que los propios protagonistas venían manteniendo en absoluto secreto. Marley, conductor del ciclo de Telefe, resaltó el buen momento que atraviesa el futbolista y comentó: “Ahora está re enamorado de Tini”, le comentó a Giménez.

“Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”, contó la diva, con naturalidad. Pero, luego, quizá tras "caer en cuentas" de que había revelado un dato que no se conocía hasta el momento, evitó dar detalles de cómo será el banquete de celebración que tendrá a Stoessel y De Paul como protagonistas absolutos.