El actor John Malkovich recorrió la Ciudad de Buenos Aires y visitó el Obelisco y el Teatro Colón

La agenda del artista también incluyó una actividad social. El miércoles por la noche compartió una cena en la parrilla Don Julio, en Palermo, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista María Belén Ludueña. Del encuentro participó además el productor Diego Kolankowsky, responsable de la gira.

jOHN CON jORGE Macri

Malkovich brindará el jueves una charla abierta en el Teatro Alvear, la única de este tipo dentro de su recorrido internacional. La actividad está centrada en su trayectoria y en su experiencia en el cine y el teatro.

El viernes presentará “El Infame Ramírez Hoffman”, una obra basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño que combina actuación, música y literatura en escena. La función será única en el Teatro Ópera.

La propuesta incluye un ensamble musical que interpreta piezas de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, en un formato que cruza distintas disciplinas artísticas.

Colon

La visita del actor se inscribe en una serie de actividades que vinculan a la ciudad con figuras internacionales de la cultura. Malkovich cuenta con una trayectoria de más de 70 películas y trabajó con directores como Steven Spielberg y Clint Eastwood.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran “Relaciones peligrosas” y “Being John Malkovich”. A lo largo de su carrera fue nominado al premio Oscar y recibió distinciones como el Molière en Francia y el Evening Standard en Londres.