El actor John Malkovich recorrió la Ciudad de Buenos Aires y visitó el Obelisco y el Teatro Colón

El actor llegó en el marco de una gira internacional, mantuvo actividades culturales y presentará una charla abierta y una única función teatral
El actor estadounidense John Malkovich visitó este jueves distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su gira internacional. Durante la jornada recorrió el Obelisco, donde accedió al mirador ubicado a más de 60 metros de altura, y el Teatro Colón, donde fue recibido por autoridades culturales.
La visita se da en paralelo a sus presentaciones en la ciudad, que incluyen una charla abierta en el Teatro Alvear y la función de la obra “El Infame Ramírez Hoffman” en el Teatro Ópera, previstas para los próximos días.
En el Teatro Colón, Malkovich fue recibido por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y por el director general del coliseo, Gerardo Grieco. La recorrida incluyó espacios internos del edificio, considerado uno de los principales centros líricos del mundo.
Horas antes, el actor había subido al mirador del Obelisco, una de las atracciones más recientes habilitadas al público, desde donde observó la ciudad a través de sus ventanas panorámicas.
La agenda del artista también incluyó una actividad social. El miércoles por la noche compartió una cena en la parrilla Don Julio, en Palermo, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la periodista María Belén Ludueña. Del encuentro participó además el productor Diego Kolankowsky, responsable de la gira.
Malkovich brindará el jueves una charla abierta en el Teatro Alvear, la única de este tipo dentro de su recorrido internacional. La actividad está centrada en su trayectoria y en su experiencia en el cine y el teatro.
El viernes presentará “El Infame Ramírez Hoffman”, una obra basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño que combina actuación, música y literatura en escena. La función será única en el Teatro Ópera.
La propuesta incluye un ensamble musical que interpreta piezas de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, en un formato que cruza distintas disciplinas artísticas.
La visita del actor se inscribe en una serie de actividades que vinculan a la ciudad con figuras internacionales de la cultura. Malkovich cuenta con una trayectoria de más de 70 películas y trabajó con directores como Steven Spielberg y Clint Eastwood.
Entre sus trabajos más reconocidos figuran “Relaciones peligrosas” y “Being John Malkovich”. A lo largo de su carrera fue nominado al premio Oscar y recibió distinciones como el Molière en Francia y el Evening Standard en Londres.