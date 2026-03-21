Javier Milei se reunió con Viktor Orbán y respaldó su postura sobre la inmigración

En el inicio de su agenda, Milei había visto al presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. Poco después llegó el cónclave con Orbán. Ambos había cantado un tema de Elvis Presley durante la primera reunión de la Junta de la Paz en Estados Unidos. El líder húngaro, vale recordar, estuvo en Buenos Aires en diciembre de 2023 para la asunción de Milei.

Durante este viaje, el mandatario argentino formará parte también de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). Se trata de un evento en el que confluirán dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.

A las 12.30 hora argentina, Milei encabezará la intervención de cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó.

La jornada continuará a 15 hora argentina, cuando el Presidente recibirá el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli. Se espera que el libertario brinde un discurso en ese ámbito.

Finalizada su agenda en Budapest, emprenderá el regreso al país este mismo sábado. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el domingo 22 de marzo a las 9.

De esta manera, Milei concluirá su tercer fin de semana consecutivo fuera del país, tras haber visitado Estados Unidos y España. Durante el primer viaje, asistió a la “Cumbre Escudos de las Américas”, convocada por su par norteamericano Donald Trump, y participó de la Argentina Week. Y luego, disertó en el Foro Económico de Madrid impulsado por Víctor Domínguez, un influencer español ligado al mundo de las criptomonedas y señalado con anterioridad por difundir noticias falsas.