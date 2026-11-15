Caso Natalia Melmann: la familia denuncia que la excluyeron de una audiencia clave

Un nuevo pedido de Echenique

No se trata del primer pedido presentado por el expolicía. Anteriormente, la Justicia le había otorgado un régimen de salidas transitorias de 72 horas, una decisión que también generó cuestionamientos por parte de los familiares de la víctima.

Según denunció Gustavo Melmann, durante esas salidas el condenado "nunca fue controlado" mediante una pulsera electrónica ni por el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires.

Los cuestionamientos a la Justicia

La familia también advirtió sobre las circunstancias en las que se desarrolló el nuevo trámite judicial, ya que había recibido información previa que indicaba que todavía restaban medidas antes de resolver la situación del condenado.

El pasado 28 de septiembre, el juez Facundo Gómez Urso, quien reemplazaba temporalmente a Perdichizzi durante una licencia, había comunicado al padre de Natalia que estaba prevista una pericia psiquiátrica para Echenique el 27 de mayo de 2027.

Sin embargo, los familiares denunciaron que no fueron informados de la audiencia realizada este jueves, en la que volvió a tratarse la posibilidad de otorgarle la libertad condicional.

Gómez Urso también había intervenido en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez, posteriormente anulado por la Cámara de Casación debido a la falta de perspectiva de género. El magistrado fue absuelto de las acusaciones por negligencia, incumplimiento de los deberes del cargo y parcialidad manifiesta vinculadas con aquella actuación.

Ante esta situación, la familia Melmann volvió a reclamar que se garanticen sus derechos durante el proceso judicial y que se esclarezcan las circunstancias en las que se analiza el pedido del condenado.

Un crimen que conmocionó al país

Natalia Melmann tenía 15 años cuando fue secuestrada y asesinada en Miramar, en un caso que provocó una profunda conmoción social y dejó al descubierto la participación de integrantes de la Policía Bonaerense.

Su cuerpo fue encontrado debajo de un montículo de hojas en el vivero Florentino Ameghino. La autopsia determinó que había sido asfixiada con el cordón de sus zapatillas y que presentaba múltiples lesiones, entre ellas golpes, quemaduras y fracturas.

Por el crimen fueron condenados a prisión perpetua los policías Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero, por delitos vinculados con el secuestro, el abuso sexual agravado y el homicidio cometido para procurar la impunidad.

También fue condenado Gustavo "Gallo" Fernández, quien inicialmente recibió una pena de 25 años de prisión, posteriormente reducida a diez años por una revisión de la Cámara de Casación.

El caso de Panadero atravesó un extenso recorrido judicial. Después de haber sido absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas, en noviembre de 2019 el Tribunal de Casación bonaerense ordenó realizar un nuevo juicio.

Finalmente, en 2023 fue declarado culpable de privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por la participación premeditada de varias personas y por haber sido cometido para asegurar la impunidad. Recibió una condena a reclusión perpetua.

El reclamo de la familia continúa

A casi 26 años del asesinato, los padres de Natalia mantienen su reclamo de justicia y exigen que se avance en la identificación de un quinto implicado en el crimen.

En esa investigación se realizaron cotejos de ADN a seis efectivos policiales, pero todos arrojaron resultados negativos y los sospechosos fueron absueltos.

Para la familia, la búsqueda de ese quinto responsable sigue siendo una deuda pendiente del sistema judicial.

"El Estado es responsable", sostuvo Gustavo Melmann, quien ratificó que continuará reclamando el esclarecimiento completo del asesinato de su hija.

Mientras aguardan la resolución sobre el pedido de libertad condicional de Echenique, los familiares insisten en que deben ser escuchados y participar de las decisiones judiciales que involucren a los condenados.

"Son 25 años de amor, dolor y lucha. Vamos a seguir luchando. Queremos memoria, verdad y justicia", expresó el padre de Natalia, al reafirmar un reclamo que permanece vigente desde aquel febrero de 2001.