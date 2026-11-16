Numerosos deportistas de élite argentinos tuvieron dificultades para avanzar con normalidad con sus estudios, debido a las exigencias del alto rendimiento, los entrenamientos rigurosos y las competencias internacionales. Ese el caso del defensor campeón del mundo con la Selección, Cristian “Cuti” Romero, la extenista Gabriela Sabatini o el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, que terminó la secundaria cuando ya competía en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El programa BA DAR funciona en ocho colegios -cinco estatales y tres privados- y se articula con clubes y entidades deportivas donde los jóvenes desarrollan sus carreras, entrenan y participan en instancias de formación y competencia. El plan de aprendizaje es individual y tiene una carga de 20 horas semanales de actividad presencial distribuida en cuatro áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Comunicación y Expresión, y Orientación.

“Me llena de orgullo estar acá con más de 100 deportistas que han terminado su escuela en más de 11 disciplinas deportivas. Esperamos seguir creciendo año a año para que la escuela nunca sea una mochila que les pesa y les cuesta llevar a los deportistas de alto rendimiento, porque la escuela es necesaria y les sirve y les da agilidad mental”, sostuvo Mercedes Miguel.

Los chicos cursaron en la Escuela de Educación Media 2 Distrito Escolar 14 Argentinos Juniors (La Paternal); la EEM 3 DE 4 República de La Boca (La Boca), la EEM 3 DE 10 Miguel Sánchez (Núñez), la EEM 6 DE 19 Héroes (Villa Soldati), la EEM 7 DE 5 Estación Buenos Aires (Parque Patricios), y los colegios privados de River Plate, Vélez Sarsfield (Liniers) y Esteban Echeverría (San Telmo).

“Desde la Secretaría de Deportes queremos acompañar a los jóvenes deportistas para que puedan desarrollar su talento sin resignar sus estudios, porque su formación integral es clave para construir su futuro, dentro y fuera de la cancha”, dijo Fabián “Chino” Turnes.