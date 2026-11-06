Jorge Macri presentó en San Pablo el proyecto de la Ciudad para recuperar la Fórmula 1

Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. Este último calificó como "positiva" la reunión con Domenicali y señaló que los avances de la obra representan una señal del compromiso porteño.

El proyecto también se apoya en el interés por la categoría en el país, donde se estima que hay al menos 17 millones de fanáticos, y en la presencia del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Por el momento, la competencia internacional confirmada para el circuito es el MotoGP, que se disputará del 9 al 11 de abril y regresará a Buenos Aires después de 28 años. El Gobierno porteño considera que el evento permitirá mostrar las condiciones del autódromo y acreditar los estándares de calidad exigidos por las principales categorías del automovilismo. El impacto económico estimado para esa competencia es de 140 millones de dólares.

Las obras en el nuevo Autódromo de Buenos Aires

Avanza la remodelación del Autódromo de Buenos Aires

Los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, cuyo rediseño está a cargo del ingeniero alemán Hermann Tilke, continúan con la construcción de la nueva pista y las instalaciones. Para compensar los efectos del fenómeno de El Niño y evitar demoras por lluvias extraordinarias, se incorporó un turno nocturno de trabajo. En octubre comenzó el asfaltado, luego de varios meses de pruebas de la mezcla que se utilizará en el circuito.

La pavimentación se realiza con tres grupos de operarios que trabajan de manera simultánea para cubrir el ancho de la pista. Cada equipo cuenta con un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos, lo que representa un despliegue total de 12 máquinas de gran porte. La recta opuesta y los sectores de las curvas 7 a 12 ya tienen colocada la primera de las tres capas de asfalto previstas. Además, se instalaron 1.700 metros de malla de seguridad Debris fence y comenzó su proceso de homologación, con los primeros 350 metros certificados. También avanzan los trabajos para colocar las defensas flexibles de triple hoja.

La empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la obra, incorporó el sistema SmoothRide, una herramienta tecnológica destinada a garantizar que el diseño del circuito se reproduzca con precisión durante la pavimentación. En paralelo, se completó la excavación del nuevo túnel que conectará el acceso de la avenida Roca con el paddock de los equipos.

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimosexto puesto de la segunda práctica libre del Gran Premio de México.

Terminó la excavación del túnel de acceso al paddock de los equipos

El túnel tendrá una calzada con un carril por sentido, una altura libre de 4,60 metros y una pasarela peatonal con escaleras y rampas para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. Su función será permitir el ingreso de vehículos pesados, como camiones y motorhomes, sin que deban circular por la pista para llegar al paddock.

La conexión pasará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1, y tendrá una extensión cercana a los 400 metros entre rampas. Para su construcción fue necesario excavar 25.000 metros cúbicos de tierra y se utilizarán otros 7.500 metros cúbicos de hormigón para completar la estructura. Hasta ahora, el autódromo contaba con un único paso bajo nivel, cuyas dimensiones permitían el tránsito de vehículos livianos, por lo que las unidades de gran porte debían ingresar a los boxes a través de la pista. La nueva infraestructura busca adecuar el circuito a los requerimientos internacionales de las principales categorías del automovilismo.