La Ciudad incorporó 775 patrulleros, motos y camionetas para reforzar la seguridad

La gestión de Jorge Macri sumó 45 autos, 40 motos y tres camionetas en la última entrega, al tiempo que también incorporó más de 6.800 policías y nuevo equipamiento para la fuerza.
La Ciudad de Buenos Aires alcanzó las 775 unidades incorporadas a la Policía durante la gestión de Jorge Macri, con la entrega de nuevos patrulleros, motos y camionetas para reforzar la prevención del delito y el despliegue en los barrios, como parte de un plan que también incluyó cuatriciclos, minibuses y vehículos para el traslado de detenidos.
La presentación se realizó en el cruce de las calles Marta Salotti y Julieta Lanteri, en Puerto Madero donde Jorge Macri estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.
"Para garantizar el orden necesitamos una Policía fuerte, profesional, bien equipada y respaldada por un Gobierno que asume su responsabilidad", sostuvo el jefe de Gobierno, quien también afirmó que la fuerza protege a los porteños y defiende una convivencia basada en el respeto y el cumplimiento de la ley.
La última incorporación contempla 45 Toyota Corolla, 40 motos Kawasaki KLR 650 y tres camionetas Nissan Frontier. Con esta entrega, el Gobierno porteño completó el esquema de renovación de vehículos previsto para este año, mientras que la fuerza sumó más de 6.800 efectivos en menos de tres años y cuenta con una dotación total de 28.000 policías.
Durante el año, el esquema de entregas permitió incorporar 90 motos, 45 patrulleros, 33 camionetas, 20 cuatriciclos y dos minibuses para el traslado de personal policial. Los 45 nuevos Corolla, ploteados por el décimo aniversario de la fuerza, forman parte de la última presentación de vehículos.
Además, la Policía recibió 7.000 chalecos antibalas con sistemas de geolocalización para rastrear a los efectivos en tiempo real y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna, destinadas a neutralizar a delincuentes sin recurrir a armas de fuego.
"Seguimos equipando a nuestra Policía con todos los recursos materiales necesarios para que puedan seguir recorriendo el espacio público de nuestra Ciudad. Estos nuevos patrulleros, autos y motos ya están en la calle para garantizar la seguridad de todos los vecinos", señaló el ministro Horacio Giménez.
El Gobierno porteño también destacó la recuperación de 1.000 propiedades que estaban usurpadas y fueron restituidas a sus dueños. La semana pasada, la gestión presentó ese resultado como parte de sus medidas para defender la propiedad privada y mejorar la seguridad en los barrios.
El despliegue policial alcanza a todas las comunas e incluye operativos en los accesos a la Ciudad, los centros de trasbordo de Once, Retiro y Constitución, las estaciones de subte y tren y las villas, mediante el operativo Tormenta Negra. El objetivo, según la gestión porteña, es garantizar el cumplimiento de las normas en todo el distrito.