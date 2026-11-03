La Ciudad incorporó 775 patrulleros, motos y camionetas para reforzar la seguridad

Durante el año, el esquema de entregas permitió incorporar 90 motos, 45 patrulleros, 33 camionetas, 20 cuatriciclos y dos minibuses para el traslado de personal policial. Los 45 nuevos Corolla, ploteados por el décimo aniversario de la fuerza, forman parte de la última presentación de vehículos.

Además, la Policía recibió 7.000 chalecos antibalas con sistemas de geolocalización para rastrear a los efectivos en tiempo real y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna, destinadas a neutralizar a delincuentes sin recurrir a armas de fuego.

"Seguimos equipando a nuestra Policía con todos los recursos materiales necesarios para que puedan seguir recorriendo el espacio público de nuestra Ciudad. Estos nuevos patrulleros, autos y motos ya están en la calle para garantizar la seguridad de todos los vecinos", señaló el ministro Horacio Giménez.

El Gobierno porteño también destacó la recuperación de 1.000 propiedades que estaban usurpadas y fueron restituidas a sus dueños. La semana pasada, la gestión presentó ese resultado como parte de sus medidas para defender la propiedad privada y mejorar la seguridad en los barrios.

El despliegue policial alcanza a todas las comunas e incluye operativos en los accesos a la Ciudad, los centros de trasbordo de Once, Retiro y Constitución, las estaciones de subte y tren y las villas, mediante el operativo Tormenta Negra. El objetivo, según la gestión porteña, es garantizar el cumplimiento de las normas en todo el distrito.