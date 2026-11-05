¿La Fórmula 1 en Buenos Aires?: Jorge Macri se reunirá con el jefe de la categoría

El jefe del Gobierno de la Ciudad tendrá una cumbre con Stefano Domenicali y Liberty Media en el GP de Brasil, en busca de avanzar en las gestiones para traer nuevamente un Gran Premio a la Argentina.
Este viernes habrá una reunión que será importante para la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a correr en la Argentina. Jorge Macri se encontrará con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, en el GP de Brasil en el marco de las gestiones para recuperar el Gran Premio en Buenos Aires. El jefe del Gobierno de la Ciudad viajó junto con el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián Turnes, y también mantendrá contactos con representantes de Liberty Media, la empresa propietaria de la Máxima.
El encuentro no implica un anuncio ni significa que la Argentina tenga asegurado un lugar en el calendario, pero representa un avance institucional para la candidatura porteña. La intención es mostrar el respaldo político al proyecto, presentar los progresos en la renovación del Autódromo y fortalecer las negociaciones con quienes toman las decisiones comerciales y deportivas de la categoría. La reunión se realizará durante el fin de semana del Gran Premio de San Pablo, con Franco Colapinto como uno de los grandes atractivos para los hinchas argentinos.
Las gestiones ya tuvieron diferentes instancias internacionales. Turnes había viajado a Madrid para conocer el modelo de organización del nuevo circuito español y continuar los contactos con los responsables de la Fórmula 1. Además, la Ciudad presentó ante Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, el plan de renovación del Gálvez. Ahora, la presencia de Macri permitirá elevar el nivel de las conversaciones con Domenicali, un interlocutor central para avanzar en una eventual incorporación al calendario.
El horizonte que maneja Buenos Aires apunta principalmente a 2028 o 2029, aunque todavía no existe una confirmación oficial. La posibilidad de conseguir una fecha en 2027 aparece como un escenario excepcional, condicionado por una eventual vacante en el calendario de 24 carreras, por ejemplo, ante complicaciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente. No se trata de una carrera asignada ni de una sustitución acordada, sino de una alternativa que la organización porteña estaría dispuesta a considerar si se presenta la oportunidad.
Mientras avanzan las negociaciones, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúan con el objetivo de terminar la pista en diciembre y completar progresivamente las distintas áreas del complejo entre fin de año y febrero. El proyecto contempla nuevos boxes y garajes, mejoras en los accesos, tribunas y un túnel que conectará la avenida Roca con el paddock. También comenzó el asfaltado de la recta opuesta, dentro de una intervención que utilizará unas 43.000 toneladas de material distribuidas en tres capas.
El trazado proyectado para la Fórmula 1 tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas, con un diseño desarrollado junto a Tilke Engineers & Architects para cumplir con las exigencias del Grado 1 de la FIA. Antes de un eventual regreso de la Máxima, el circuito tendrá una prueba internacional de gran escala: MotoGP correrá en Buenos Aires del 9 al 11 de abril de 2027. Para marzo está prevista una competencia nacional que servirá como ensayo operativo, y la cita del Mundial de motociclismo permitirá evaluar la pista y la organización del evento.
La última carrera de Fórmula 1 en la Argentina se disputó en 1998, por lo que el regreso requiere, más que una obra terminada, acuerdos comerciales, respaldo de la categoría y un lugar dentro de un calendario cada vez más competitivo. En ese escenario, la presencia de Colapinto representa un impulso para la candidatura, por el interés que despertó entre el público y los patrocinadores. La reunión entre Macri y Domenicali buscará acercar posiciones para que el piloto de Alpine pueda, en un futuro, correr ante los hinchas argentinos en Buenos Aires.
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