¿La Fórmula 1 en Buenos Aires?: Jorge Macri se reunirá con el jefe de la categoría

Mientras avanzan las negociaciones, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúan con el objetivo de terminar la pista en diciembre y completar progresivamente las distintas áreas del complejo entre fin de año y febrero. El proyecto contempla nuevos boxes y garajes, mejoras en los accesos, tribunas y un túnel que conectará la avenida Roca con el paddock. También comenzó el asfaltado de la recta opuesta, dentro de una intervención que utilizará unas 43.000 toneladas de material distribuidas en tres capas.

Comenzó el asfaltado en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El trazado proyectado para la Fórmula 1 tendrá 4,87 kilómetros y 15 curvas, con un diseño desarrollado junto a Tilke Engineers & Architects para cumplir con las exigencias del Grado 1 de la FIA. Antes de un eventual regreso de la Máxima, el circuito tendrá una prueba internacional de gran escala: MotoGP correrá en Buenos Aires del 9 al 11 de abril de 2027. Para marzo está prevista una competencia nacional que servirá como ensayo operativo, y la cita del Mundial de motociclismo permitirá evaluar la pista y la organización del evento.

La última carrera de Fórmula 1 en la Argentina se disputó en 1998, por lo que el regreso requiere, más que una obra terminada, acuerdos comerciales, respaldo de la categoría y un lugar dentro de un calendario cada vez más competitivo. En ese escenario, la presencia de Colapinto representa un impulso para la candidatura, por el interés que despertó entre el público y los patrocinadores. La reunión entre Macri y Domenicali buscará acercar posiciones para que el piloto de Alpine pueda, en un futuro, correr ante los hinchas argentinos en Buenos Aires.