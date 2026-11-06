Tras quedarse sin puntos en México, Colapinto vuelve a pista en el GP de Brasil

Los horarios y la TV de las prácticas del GP de Brasil

La actividad en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, comenzará este viernes 6 de noviembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La primera práctica libre será de 12.30 a 13.30, mientras que la segunda se desarrollará entre las 16 y las 17, siempre en horario argentino.

Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium. El sábado se disputarán la tercera práctica libre, desde las 11.30, y la clasificación, a partir de las 15.

La carrera principal será el domingo 8 de noviembre a las 14, en un circuito de 4,309 kilómetros. Colapinto afrontará su tercera participación en el GP de Brasil con la expectativa de volver a sumar puntos y regalarles un buen resultado a los hinchas argentinos que viajaron a San Pablo.