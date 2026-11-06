Tras quedarse sin puntos en México, Colapinto vuelve a pista en el GP de Brasil

El piloto argentino buscará recuperarse en San Pablo después de la sanción que le quitó los puntos conseguidos en México. Este viernes tendrá las dos primeras sesiones de entrenamientos en Interlagos.
El piloto argentino Franco Colapinto vuelve a la actividad en la Fórmula 1 este viernes, cuando dispute las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato. El representante de Alpine buscará dejar atrás lo ocurrido en México y comenzar de la mejor manera el fin de semana en Interlagos.
En el GP de México, Colapinto había conseguido una buena actuación y terminado en zona de puntos, pero una sanción posterior a la carrera alcanzó tanto al argentino como a su compañero Pierre Gasly. Como consecuencia, Alpine perdió los puntos que ambos habían conseguido y el bonaerense continúa sin sumar en las últimas cinco fechas.
En la previa de la competencia brasileña, el piloto de 23 años hizo un balance de su temporada y destacó la evolución de la escudería francesa. "En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fue mejorando. Y el equipo, en relación con el año pasado, dio un salto muy grande", expresó.
Además, Colapinto reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, aunque se mostró optimista con el trabajo realizado. También adelantó cuál será su principal objetivo en Interlagos: "El objetivo es entrar en los puntos". Sobre el circuito, agregó: "Me encanta esta pista, es uno de los Grandes Premios del año que más espero".
La actividad en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, comenzará este viernes 6 de noviembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La primera práctica libre será de 12.30 a 13.30, mientras que la segunda se desarrollará entre las 16 y las 17, siempre en horario argentino.
Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium. El sábado se disputarán la tercera práctica libre, desde las 11.30, y la clasificación, a partir de las 15.
La carrera principal será el domingo 8 de noviembre a las 14, en un circuito de 4,309 kilómetros. Colapinto afrontará su tercera participación en el GP de Brasil con la expectativa de volver a sumar puntos y regalarles un buen resultado a los hinchas argentinos que viajaron a San Pablo.
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