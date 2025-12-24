Clima en Buenos Aires y todas las provincias: pronóstico para este 24 de diciembre

Clima Buenos Aires 24 de diciembre Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central, tanto Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvias y temperaturas elevadas: entre 20°C y 33°C. En Córdoba también dominará el cielo nublado, aunque con marcas un poco más moderadas, entre 23°C y 25°C; mientras que en La Pampa se esperan condiciones algo nubladas y valores entre 20°C y 30°C, sin precipitaciones previstas. En Entre Ríos y Santa Fe el día será mayormente nublado, con calor intenso que podría alcanzar los 35°C y con algunas posibilidades de inestabilidad en sectores santafesinos.

Clima Argentina 24 de diciembre Mapa del clima del país para este miercoles 24 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En el norte argentino predominarán las altas temperaturas y el cielo cubierto. En Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán podría haber lluvias o tormentas aisladas durante la tarde, con máximas que rondarán entre los 30°C y 35°C. En Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero el panorama será mayormente nublado, con jornadas muy cálidas, con mínimas cercanas a los 22°C y máximas que también podrían alcanzar los 35°C, aunque con baja o nula probabilidad de precipitaciones en la mayoría de los casos.

En el oeste del país el clima también será caluroso y estable en general. Mendoza tendrá una jornada con cielo algo nublado y temperaturas entre 22°C y 33°C, mientras que en San Juan el panorama será similar, con mínimas de 20°C y máximas cercanas a los 35°C y sin lluvias previstas. En San Luis el cielo estará mayormente nublado por la mañana y algo más despejado por la tarde, con marcas entre 23°C y 35°C. En La Rioja se espera una mañana más cubierta y una tarde con algo menos de nubosidad, con temperaturas que alcanzarán los 35°C.

En la Patagonia el escenario será completamente distinto. Neuquén y Río Negro tendrán jornadas algo nubladas, sin lluvias y con temperaturas moderadas que irán aproximadamente entre 15°C y 30°C, dependiendo de la provincia. En Chubut el cielo estará parcialmente nublado y las marcas irán de 13°C a 25°C, sin precipitaciones previstas. Santa Cruz presentará un día mucho más frío, mayormente nublado, con temperaturas que apenas oscilarán entre 6°C y 14°C. En Tierra del Fuego se espera una jornada fría, con posibles lluvias aisladas por la mañana, cielo nublado el resto del día y temperaturas que irán de los 3°C a los 9°C.