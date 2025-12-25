Cómo estará el tiempo en el AMBA este 25 de diciembre

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 29 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el viernes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de entre 22 y 32 grados.

El sábado podría volver a tener precipitaciones, tormentas aisladas para la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas serían de entre 23 y 32 grados.