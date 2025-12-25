Cómo estará el tiempo en el AMBA este 25 de diciembre

Se registraron ayer miércoles altas temperaturas, llegando a los 37°, y el SMN anunció que el clima continuará inestable y con amenazas de lluvias en Ciudad de Buenos Aires y alrededores en la continuidad de la semana de Navidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el jueves de Navidad tendría tormentas aisladas en la madrugada, pero luego mejorando desde la mañana con cielo mayormente nublado, y pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 18 grados de mínima y 29 de máxima.
Para el viernes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo despejado en la madrugada, pasando a algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas serían de entre 22 y 32 grados.
El sábado podría volver a tener precipitaciones, tormentas aisladas para la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas serían de entre 23 y 32 grados.
comentar