Se viene un finde extralargo en noviembre, ¿y hay más?

El anteúltimo mes del año tendrá dos días festivos consecutivos que permitirán una escapada turística antes de las fiestas de fin de año.

Uno por uno: los feriados de noviembre 2025

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos (Día no laborable).

Lunes 24 de noviembre: Feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero al ser un feriado trasladable, el Gobierno lo movió al lunes 24 para fomentar el turismo.

De esta manera, se conformará un fin de semana XXL de cuatro días, que comenzará el viernes 21 y se extenderá hasta el lunes 24 inclusive.

Más adelante, en el último mes del año, se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, que cae lunes 8 de diciembre y también dará lugar a un fin de semana largo de tres días, justo antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Virgen María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Además, durante esta jornada se arma el árbol de Navidad.

Por último, el 25 de diciembre será feriado nacional por la celebración de la Navidad, una fecha que conmemora el nacimiento de Jesús, figura central del cristianismo.

La lista completa de los próximos feriados del 2025

Próximos fines de semana largos