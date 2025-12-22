Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este lunes 22 de diciembre

Smn lunes 22 de diciembre Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Para el martes se anticipa un panorama inestable. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas aisladas que luego se irán disipando, dando lugar a otra jornada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C y los 32°C, con viento del sur que luego rotará al noreste.

El miércoles 24 de diciembre el tiempo será más favorable para quienes planean celebrar la Nochebuena al aire libre. Se prevé cielo parcialmente nublado y una jornada muy calurosa, con una mínima cercana a los 26°C y una máxima que podría alcanzar los 33°C.

Clima en el resto del país

Será una jornada marcada por la lluvia en gran parte del país. En el norte argentino se espera alta probabilidad de precipitaciones y, particularmente en Formosa, Corrientes y Chaco, se mantienen alertas naranjas por tormentas fuertes. En el noreste también podrían registrarse tormentas, aunque de menor intensidad.

Smn lunes 22 de diciembre país Mapa del clima del país para este Lunes 22 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

La región pampeana tendrá las temperaturas más elevadas, con cielo mayormente soleado y marcas que rondarán los 32°C en La Pampa, Neuquén y Río Negro. En cambio, el sur del país presentará los valores más bajos, con baja chance de lloviznas durante la jornada: Ushuaia alcanzará una máxima cercana a 12°C y Santa Cruz, alrededor de 16°C.