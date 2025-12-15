Inicio de semana: el pronóstico para este lunes 15 de diciembre

SMN Clima CABA Clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

El inicio de la semana llega con un fuerte descenso de la temperatura, que se mantendrá hasta mañana. Las máximas no superarán los 27°C, pero el alivio durará poco: el calor vuelve desde el miércoles, cuando la máxima alcanzará los 30°C. Desde allí y hasta el domingo, se esperan jornadas con temperaturas que rozarán los 32°C. Durante la semana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que el fin de semana se presentará mayormente gris y cubierto.

Clima en el resto del país

En el norte argentino se esperan fuertes tormentas durante la jornada. El este de Formosa, este de Chaco, noroeste de Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta naranja, mientras que en el noreste de Entre Ríos, Corrientes, norte de Santa Fe, norte de Tucumán, noroeste de Jujuy y Chaco rige alerta amarilla por tormentas.

SMN País Clima en el resto del país. Servicio Meteorológico Nacional.

En la zona central del país, el clima será similar al de la Capital Federal, con temperaturas que no superarán los 27°C y cielo parcialmente nublado. En el sur argentino, en tanto, se esperan jornadas frescas, con máximas que no pasarán los 15°C. En Ushuaia, el panorama será más complicado: tormentas, temperaturas cercanas a los 3°C y máximas que apenas llegarán a los 8°C.