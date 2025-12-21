Clima |

El tiempo en el AMBA: la inestabilidad continuará durante este domingo

Se esperan tormentas durante la mañana y la noche. Y las temperaturas rondarán entre los 22 grados de mínima y 27 de máxima. Hay alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo en más de diez provincias.

Luego de las lluvias registradas en las primeras horas del sábado, el clima inestable continuará durante este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El cierre del fin de semana se presentará con probabilidad de tormentas durante la mañana y la noche, y temperaturas de entre 22 grados de mínima y 27 de máxima.

Para el lunes se esperan chaparrones en la madrugada, aunque las condiciones del tiempo mejorarán a partir de la mañana y las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y 28 grados, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y el martes habrá cielo nublado durante gran parte del día y temperaturas de entre 21 y 31 grados.

Más de diez provincias bajo alerta meteorológica

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que abarca a regiones de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Salta. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", señaló el organismo oficial.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 21 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

