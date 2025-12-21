El tiempo en el AMBA: la inestabilidad continuará durante este domingo

Para el lunes se esperan chaparrones en la madrugada, aunque las condiciones del tiempo mejorarán a partir de la mañana y las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y 28 grados, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y el martes habrá cielo nublado durante gran parte del día y temperaturas de entre 21 y 31 grados.

Más de diez provincias bajo alerta meteorológica

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo que abarca a regiones de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Salta. En algunas zonas, el aviso sube a naranja.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", señaló el organismo oficial.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

tormentas21dediciembre El mapa de alertas del SMN para este domingo 21 de diciembre.

Las recomendaciones del SMN por tormentas